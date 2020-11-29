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محافظات

رئيس جامعة دمياط يبحث إنشاء متحف تاريخي بالحرم الجامعي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:31 م
اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة دمياط
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زينب الزغبي
بحث الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وأحمد أمان منسق مكتبات مصر العامة الإقليمية، إنشاء متحف تاريخي بحرم الجامعة الجديد، يضم مقتنيات أعلام محافظة دمياط الذين لديهم إنجازات مختلفة على كافة المستويات، سواء الأدبية أو الثقافية أو العلمية، والذي بدوره يعمل على تنمية وعي شباب الجامعة بالشخصيات والأعلام البارزة بمحافظة دمياط، ويحافظ على التراث الدمياطي ويسهم في إثراء الدور، كما تناول رئيس الجامعة الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة.


اصطحب رئيس الجامعة السفير رضا الطايفي في جولة تفقدية للاطلاع على أرض الواقع على مشروعات الجامعة التي تم الانتهاء منها وكذلك الجاري العمل بها.


وأشاد السفير رضا الطايفي بتلك المشروعات، مؤكدًا على أن جامعة دمياط بما لديها من إمكانيات حالية ورؤية مستقبلية ستكون في مصاف الجامعات المتقدمة دوليًا متمنيًا أن يكون هناك تعاون دولي في المستقبل مع العديد من الجامعات الدولية، كما أفاد السفير بأن مشروع حرم جامعة دمياط الجديد هو أفضل عمل شاهده في حياة  بداخل محافظة دمياط.


كان قد أصدر  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة قرار تعيين  حسام الدين السيد محمد وكيلًا لكلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتوجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات بالتوفيق والسداد الى د. حسام الدين السيد محمد مؤكدًا على ضرورة السعي الدائم للنهوض بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.


وعلى صعيد اخر في إطار الجهود المستمرة لتبوؤ جامعة دمياط مكانة مرموقة في مختلف التصنيفات، وبناءً علي توجيهات  الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة للوصول بالجامعة إلي مراكز متقدمة ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة وذلك تماشيًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ولما تمثله كلية الزراعة من أهمية بالغة في استغلال وتنسيق الفراغات البينية بمنشآت الحرم الجامعي الجديد. 


انطلقت مبادرة كلية الزراعة " خَضَّر جامعتك" تحت إشراف  الدكتور أحمد لطفي ونس عميد الكلية، والتنسيق المتكامل لِكلٍّ من  الدكتور مصطفي ماهر المغازي وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، وتم الإعداد لتنفيذ المبادرة من خلال مشروع طلابي تعليمي لتنسيق وتجميل الفراغات والمسطحات الخضراء بالحرم الجامعي بمدينة دمياط الجديدة والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الكلية لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة باللاند سكيب (Land Scape) علي أرض الواقع من خلال توزيع الفراغات والمسطحات الموجودة بالحرم على مجموعات من طلاب شعبة البساتين.


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