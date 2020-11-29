رئيس جامعة دمياط يبحث إنشاء متحف تاريخي بالحرم الجامعي





اصطحب رئيس الجامعة السفير رضا الطايفي في جولة تفقدية للاطلاع على أرض الواقع على مشروعات الجامعة التي تم الانتهاء منها وكذلك الجاري العمل بها.









وأشاد السفير رضا الطايفي بتلك المشروعات، مؤكدًا على أن جامعة دمياط بما لديها من إمكانيات حالية ورؤية مستقبلية ستكون في مصاف الجامعات المتقدمة دوليًا متمنيًا أن يكون هناك تعاون دولي في المستقبل مع العديد من الجامعات الدولية، كما أفاد السفير بأن مشروع حرم جامعة دمياط الجديد هو أفضل عمل شاهده في حياة بداخل محافظة دمياط.







