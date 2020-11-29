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مرأة

بدون كريمات .. التخلص من اسمرار الركبتين بهذه الطرق

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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اسماء محمد

يعد اسمرار الركبتين من اكثر المشكلات التجميلية الشائعة بين الفتيات والسيدات ولا يستطعن تفتيحها بسهولة وتحتاج لمحاولات عديدة.

نعرض لكم أبرز طرق التخلص من اسمرار الركبتين وفقا لما أورده موقع "برايت سايد".
يحتوي الصبار على مواد تساعد على ترطيب بشرتك وتحسين لون البشرة غير المتكافئ، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.
 مزيج الصبار والحليب طريقة بسيطة ومفيدة لتفتيح بشرتك بشكل طبيعي، اخلطي كميات متساوية من الحليب وجل الصبار وضعي الخليط على بشرتك، واتركيه طوال الليل ثم اغسله في صباح اليوم التالي.
بدلًا من ذلك ، يمكنك استخراج الجل من أوراق الصبار وتطبيقه على الركبتين واتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم اغسليه بالماء الدافئ.
الكركم
الكركم هو العلاج الطبيعي لإزالة الشوائب وخلايا الجلد الميتة من الركبتين دون أي آثار جانبية. يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي يقلل وينظم الإنتاج الزائد للميلانين المسؤول عن البشرة الداكنة.
اخلطي القليل من مسحوق الكركم مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب ثم ضعيه على الركبتين ودلكيه لبضع دقائق واتركيه ليجف طبيعيا.
اشطفيه بالماء الدافئ، كما يمكنك إضافة القليل من العسل إلى الخليط للحصول على تأثير أفضل.

زيت جوز الهند
زيت جوز الهند مليء بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E الذي يساعد على إصلاح البشرة الداكنة والتالفة.

بعد كل دش أو حمام ، ضع زيت جوز الهند على المناطق المصابة.
دلكي بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى يمتص الجلد الزيت.
يمكنك أيضًا إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج إلى 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك الركبتين  برفق لبضع دقائق.

العسل
يعمل العسل كمرطب طبيعي بالاشتراك مع الليمون يمكن أن يعمل العجائب على الركبتين.
اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من صودا الخبز، ضعي الخليط على المناطق الداكنة، واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم اغسليه.
يعمل العسل بشكل جيد مع الحليب والصبار. 
يمكن خلط 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب و 1 ملعقة كبيرة من هلام الصبار.
 ضعي المعجون على الركبتين لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيهما بالماء الدافئ وجففيهما بالمنشفة.

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