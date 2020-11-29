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رياضة

تشيلسي يتعادل سلبيا مع توتنهام بالدوري الإنجليزي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
انتهت المباراة بين فريقي تشيلسي وتوتنهام بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ لحظات في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول خطورة من جانب فريق توتنهام لإحراز الهدف الأول ، بينما تواجد فريق تشيلسي في منتصف الملعب .

وفي الشوط الثاني ، شهد ضغط متواصل من لاعبي تشيلسي وأضاع اللاعب المغربي حكيم زياش عدة كرات ، كما أضاع بوليستش مهاجم الفريق فرصة حقيقة كادت أن تدخل المرمى وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .

وبدأ فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:.


حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، بن تشيلويل، جيمس.

خط الوسط: مونت، كانتي، كوفاسيتش.

خط الهجوم: فيرنر، أبراهام، زياش.


بينما بدأ فريق توتنهام اللقاء بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع :  سيرجي أورييه، جو رودون، إيريك داير، سيرخيو ريجيلون،

خط الوسط :  بيير-إيميل هويبيرج، موسى سيسوكو، تانجي ندومبلي، ستيفن بيرجوين 

خط الهجوم : سون هيونج مين، هاري كين.

ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث برصيد 19 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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