تشيلسي يتعادل سلبيا مع توتنهام بالدوري الإنجليزي





وشهد الشوط الأول خطورة من جانب فريق توتنهام لإحراز الهدف الأول ، بينما تواجد فريق تشيلسي في منتصف الملعب .





وفي الشوط الثاني ، شهد ضغط متواصل من لاعبي تشيلسي وأضاع اللاعب المغربي حكيم زياش عدة كرات ، كما أضاع بوليستش مهاجم الفريق فرصة حقيقة كادت أن تدخل المرمى وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .





وبدأ فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:.







حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، بن تشيلويل، جيمس.

خط الوسط: مونت، كانتي، كوفاسيتش.

خط الهجوم: فيرنر، أبراهام، زياش.



بينما بدأ فريق توتنهام اللقاء بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع : سيرجي أورييه، جو رودون، إيريك داير، سيرخيو ريجيلون،

خط الوسط : بيير-إيميل هويبيرج، موسى سيسوكو، تانجي ندومبلي، ستيفن بيرجوين

خط الهجوم : سون هيونج مين، هاري كين.

ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثالث برصيد 19 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

انتهت المباراة بين فريقي تشيلسي وتوتنهام بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ لحظات في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.