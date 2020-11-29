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فن

نور أرناؤوط وطارق الأطرش يطلقان فيديو كليب جديد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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ايه عاطف
أطلقت الفنانة السورية نور ارناؤوط بالتعاون مع المطرب طارق الاطرش اغنية جديدة تم تصويرها بتقنية الفيديو كليب ويطلق عليها "كوفر".
الأغنية تم طرحها اليوم عبر قناة طارق على موقع التواصل الاجتماعي اليو تيوب.

وتم فيها المزج بين الأغنية الشهيرة killing me softly ,والأغنية الخليجية ليلة لو باقي ليلة، وقام بتلحين الاندماج الملحن الأرمني 
Jacob Moumdijan.

أخرج الكليب المخرج السلوفيني توماس بوتنيك وصورت نور مشاهدها بالكويت وطارق مشاهده بالبرازيل.

نور هي مخرجة وممثلة ومنتجة وكاتبة  وهي المدير التنفيذي لشركة إيبيلا التي يملكها والدها المنتج هلال أرناؤوط.

وكانت قد أخرجت وكتبت قصة فيلم كدبة بيضا لتصبح أول مخرجة سورية بالسينما المصرية وحقق الفيلم وقت عرضه نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا وشاركت نور بالتمثيل في مسلسل اوركيديا وقدمت عدة أفلام قصيرة كمخرجة لها ومنها  (Dancing in fumes، never، never talk to strangers).
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