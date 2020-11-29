الحكومة تخفض نفقاتها على المزايا التأمينية للموظفين لـ6.24 مليار جنيه في شهرين





كشف تقرير صادر عن وزارة المالية ، إنه تم تخفبض حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري إلي 4.81 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق .





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وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية، إنه تم زيادة المزايا التأمينية الأخري لـ 1.432 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 1.23 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له.





وبلغت مصروفات شراء السلع و الخدمات نحو 6.331 مليار جنيه في يوليو حتي اغسطس من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.024 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وصرفت الحكومة للموظفين مكافآت في اول شهرين من الموازنة الجارية نحو 22.22 مليار جنيه مقابل 17.833 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.





وبلغ إجمالي البدالات النوعية المقررة للعاملين بالدولة في أول شهرين من الموازنة الجارية؛ نحو 4.2 مليار جنيه في يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 4.333 مليار جنيه في نفس المدة من العام المالي السابق.





وذكر التقرير أن حجم المزايا النقدية الممنوحة للموظفين بالدولة نحو 1.911 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 2.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي.





وبلغت جملة المزايا العينية للعاملين بالدولة نحو 1.7 مليار جنيه في اول شهرين من العمل بموازنة العام المالي الجاري ومقارنة بـ 1.13 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.



