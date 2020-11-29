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ديني

الأزهر: الإرهاب وباء فتاك يلزم التصدي له.. والأديان بريئة منه

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:46 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد صبري عبد الرحيم
دانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، التفجيرات الإرهابية التي وقعت اليوم، الأحد، في شرق وجنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 34 شخصا، وإصابة 36 آخرين.

وقالت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان لها اليوم، الأحد، إن الشريعة الإسلامية حرمت قتل النفس، فقال تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» (الإسراء: ٣٣)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: «الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...» [رواه البخاري ومسلم].

وشددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بيانها، على ضرورة الاصطفاف ضد الإرهاب من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام، مؤكدة أن الإرهاب وباء فتاك يلزم التصدي له، وأن قتل الأبرياء وترويع الآمنين ليس واردا في تعاليم الأديان.

وأعربت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ختام بيانها عن خالص تعازيها، لحكومة وشعب أفغانستان الشقيقة، ولأسر الضحايا، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

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