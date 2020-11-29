كاتب مذكرات نادية لطفي: بكت عند اتهامها بالعمالة لإسرائيل

قال أيمن الحكيم كاتب مذكرات الفنانة نادية لطفي، إنه من المنتظر طرح مذكراتها في الذكرى الأولى لها في فبراير المقبل.





ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" إلى أنه عندما نشرت جريدة إسرائيلية كذبا وافتراء عن قائمة فنانات كانوا عملاء لإسرائيل ومن بينهم نادية لطفي دخلت الفنانة في نوبة بكاء وقالت: "يا ريتهم طعنوني في شرفي ولا اتهمت بالعمالة لإسرائيل"، مؤكدًا أنها كانت وطنية وضميرا للأمة.





وأكد أيمن الحكيم كاتب مذكرات الفنانة أنه ليس صحيحا أنها كانت تعاني مرض الزهايمر وكانت تتذكر كل شيء حتى اَخر لحظات حياتها. نادية لطفي، أنه ليس صحيحا أنها كانت تعاني مرض الزهايمر وكانت تتذكر كل شيء حتى اَخر لحظات حياتها.



