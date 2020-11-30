اليوم.. وزيرة التضامن الاجتماعي في أول زيارة لها بـ كفر الشيخ

يستقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها؛ لتفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية.





وتتفقد وزير التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها الأولى لمحافظة كفر الشيخ، دار حضانة الأمل والرضع، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي، وحضان الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لتفقد معرض الكليم والسجاد اليدوي بفوه ومناقشة مشاكل الصناع.





ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ، إن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة.





وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين، حق تكفله الوزارة لكل مستحق، لافتًا إلى أن المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاءة الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.





وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تفقدت أمس، مجمع الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، والذي من المقرر إقامة مستشفى جمعية الهلال الأحمر المصري فيه لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبسعر اقتصادي ‏لخدمة أهالي المحافظة.





واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح مفصل عن الخدمات التي من المقرر أن تقدمها المستشفى التي يضمها المجمع.





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المستشفى المقرر إنشائها في المجمع سيعزز الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة.





ومن المقرر أن يضم المستشفى 4 غرف عمليات، بالإضافة إلى جناح رعاية مركزة يضم 10 أسرة وحضانات للاطفال المبتسرين، بالاضافه إلى بنك دم ومركز أشعة مقطعية وعادية وسونار.





كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر المحافظة، وذلك في مستهل زيارتها للشرقية.





واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ الشرقية أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات الوزارة في المحافظة.





وقام الدكتور ممدوح غراب بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع المحافظة تكريما لها وتقديرا لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.



