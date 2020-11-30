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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 11/30 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أبرز توقعات الأبراج اليوم الأثنين30-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل
من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش، خسوف القمر الجزئي داعم ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

الثور
من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: اليوم غير مناسب للتسرع وعليك أن تنتبه من الدخول في حوارات أو علاقات معقدة.
مهنيا وماليا: خسوف القمر الجزئي في منزل المال يطالبك اليوم بالعمل بجدية على حل المسائل المالية.. راجع موقفك المالي لتتضح الأمور وتحسم مشكلة
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.
اجتماعيا ومهنيا: خسوف القمر الجزئي في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7

مهنيا واجتماعيا: تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة وعليك أن تهدأ.
عاطفيا وصحيا: خسوف القمر الجزئي يسلط الضوء على التأمل والاهتمام بصحتك.. فلا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: خسوف القمر الجزئي في منزلك الحادي عشر يساعدك على التقدم ويعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات حلوة مع الزملاء والأصدقاء.
عاطفيا: الوضع الفلكي يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بمن تحب
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.
مهنيا واجتماعيا: خسوف القمر الجزئي في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10

عائليا وعاطفيا: الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.
مهنيا واجتماعيا: خسوف القمر الجزئي في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم عليك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وماليا: خسوف القمر الجزئي والتنافر بمنزلي المال يدفعك للانشغال بشأن ممتلكات أو بحث أمور مهنية أو مالية، ومن المهم ألا تغامر في قراراتك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: خسوف القمر الجزئي في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى في إظهار غضبك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.. تأن أيضا في قراراتك وفي توقيع الأوراق.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وصحيا: خسوف القمر الجزئي يتنافر مع الشمس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي حتى تسترد طاقتك وحماسك، واحترس من التسرع والاندفاع.
عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تكون كتوما ودقيقا ولبقا في أقوالك وتنفعك ملاحظتك لمشاعر الطرف الآخر.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: تتمتع بالحماس والطاقة في إنجاز أعمالك وتستمتع بوقتك على كل المستويات الشخصية والاجتماعية.
عائليا وعاطفيا: خسوف القمر الجزئي في منزل الحب مما يجعلك تشعر اليوم بالارتياح وسط الأهل والأحباب.. فلا تتردد في قبول دعوتهم لك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تغيّر أسلوبك إذا أردت أن تغيّر ظروفك.
عاطفيا وعائليا: خسوف القمر الجزئي معاكس ويحزنك سلوك أحد الأشخاص وقد تنفعك نصيحة قريب.


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