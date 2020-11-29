نجوم العرب يهنئون تركي آل الشيخ بالعودة إلى السعودية بعد رحلة علاج طويلة

هنأ فنانو الوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية بالعودة إلى الرياض عقب رحلة علاج فى أمريكا، استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، خضع خلالها لبعض العمليات الجراحية، ما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".





وكتب عليه، "اسعدتني مشاعركم احبكم وانتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج كلكم قامات فنية عالية اكن لكم كل احترام وتقدير ... محبكم واخوكم".





وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته، منهم جورج وسوف، عاصي الحلاني،اصالة، نجوى كرم، ديانا حداد، أحلام، راغب علامة، ماجد المهندس، الإعلامي عمرو أديب وغيرهم من كبار نجوم الوطن.



