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فن

نجوم العرب يهنئون تركي آل الشيخ بالعودة إلى السعودية بعد رحلة علاج طويلة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
هنأ فنانو الوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية بالعودة إلى الرياض عقب رحلة علاج فى أمريكا، استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، خضع خلالها لبعض العمليات الجراحية، ما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره تركي، عبر حسابه الرسمي  بـ"تويتر".

وكتب عليه، "اسعدتني مشاعركم احبكم وانتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج كلكم قامات فنية عالية اكن لكم كل احترام وتقدير ... محبكم واخوكم".

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته، منهم  جورج وسوف، عاصي الحلاني،اصالة،  نجوى كرم، ديانا حداد، أحلام، راغب علامة، ماجد المهندس، الإعلامي عمرو أديب وغيرهم من كبار نجوم الوطن.

يذكر أن  تركى آل الشيخ نشر مؤخرا  عبر حسابه الرسمي على تويتر، فيديو قصير أثناء نزوله من  الطائرة ثم سجد شكر لله وعلق عليه، الذي وضع له أغنية  ”راجع“ للفنان عبد الكريم عبدالقادر، بالقول: ”الحمد لله الرياض"

وكان تركي آل الشيخ قد هنأ  النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريه.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر" كتب فيها:"مبرووووررروك الاهلي التاسعة" مستعينًا بصورته مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطا لأفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف

وأعاد الملحن عمرو مصطفى طرح أغنية "وسع للبطل" والتى أهداها المستشار تركى ال الشيخ الى جمهور الاهلى العظيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وهنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو اهداء للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر":إإهداء لجمهور نادي الأهلي الحبيب.

وقدم تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، العزاء في وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، الارجنتيني دييجو ماردونا.

ونشر تركي ال الشيخ عبر حسابة بإنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا " اريد ان اقدم اخر التعازي للأرجنتين والعالم لموت السطور ييجو مارادونا، شخصية ملهمة في عالم كرة القدم أعظم لاعب على كل العصور قميص نابولي الخاص بك يعنى لي الكثير".

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