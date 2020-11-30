ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب القاهرة تطلق مسابقة للتميز في استخدام المنصات الالكترونية | تفاصيل

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
قسم التعليم
أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن شروط التقديم للمسابقة التعليمية والبحثية للتميز في تحقيق أقصى استفادة من منصة التعليم الالكتروني (بلاك بورد) ، ويستعرض "صدى البلد" الشروط الخاصة بالمسابقة وموعد التقديم والجوائز المحددة للفائزين . 


أولا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :-

- وضع إطار عام توصيفي للمقرر ، موضحًا فيه الأهداف والوحدات الدراسية والتقييمات .

- تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاح في منصة (بلاك بورد) الخاصة بالمقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الانترنت .

- حداثة المحتوى التعليمي المتاح وسياسة واضحة للتحديث 

- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .

- استخدام أكثر من طريقة لتقييم الطلاب وبصفة منتظمة .

- المشاركه في تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنصة .



ثانيا بالنسبة لطلاب الليسانس (نظام الفصلين الدراسيين ونظام الساعات المعتمدة) :-

- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة المستجدات .

- اقتراح أفكار جديدة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحقيق الاستفادة الممكنة .

- المشاركات في تدريب الغير على المنصة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

اقرا ايضا :


ثالثا بالنسبة لطلاب الدراسات العليا :-

- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة المستجدات .

- اقتراح أفكار جديدة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحقيق الاستفادة الممكنة .

- المشاركات في تدريب الغير على المنصة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .


رابعًا بالنسبة للإداريين المتميزين :- 

- تقديم الدعم الفني لكافة أطراف العملية التعليمية المشاركه في المنصة .

- اقتراح لوحات إرشادية مساعدة لكافة أطراف العملية التعليمية .

- التدخل في حل بعض المشاكل التي قد تواجه أطراف العملية التعليمية .

- تيسير التدريب ورفع قدرات ومهارات أطراف العملية التعليمية التي تشارك في المنصة .


وبالنسبة للجوائز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فتوزع كالآتي : 

المركز الاول 6000 آلاف جنيهًا .
المركز الثاني 5000 آلاف جنيهًا .
المركز الثالث 4000 آلاف جنيهًا .

وبالنسبة لطلاب الليسانس فتوزع كالآتي :

المركز الأول 4000 آلاف جنيهًا .
المركز الثاني 2500 جنيهًا .
المركز الثالث 1500 جنيهًا .

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا فتوزع كالآتي : 

المركز الأول 2000 جنيهًا .
المركز الثاني 1000 جنيهًا .
المركز الثالث 1000 جنيهًا .

وبالنسبة للإدارايين المتميزين والذين لهم إسهامات في المجال نفسه 3000 آلاف جنيهًا .

يتم التقدم للمسابقة من خلال وحدة ضمان الجوده بالكلية فور الإعلان عنها وحتى يوم 28 فبراير 2021 ويعلن عن الفائزين في نهاية الفصل الدراسي الثاني من نفس العام الدراسي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: إطلاق منصة إلكترونية.. ودعم الطلاب غير القادرين بالتكافل الاجتماعي

20 معلومة عن نظام الحضور والدراسة بجامعة القاهرة في العام الدراسي الجديد

جامعة القاهرة: تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الشاشات في المقررات الدراسية

عميد آداب القاهرة: أعضاء هيئة التدريس انتهوا من تحميل المقررات أونلاين

جامعة القاهرة تطلق مسابقة للتميز في التعليم عن بُعد

جامعة القاهرة تطلق مسابقة للتميز في التعليم عن بُعد بجوائز مالية قيمة.. الخشت: 100 ألف جنيه لأفضل 10 طلاب في استخدام منصتنا التعليمية.. ونسعى لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التطوير

ترشيحاتنا

المخالفات تخطت مليار جنيه.. سبب الإطاحة بـ مجلس مرتضى وتشكيل لجنة لإدارة الزمالك

مفاجأة.. فيروس كورونا موجود منذ القدم ويصيبنا سنويا

وزير الرياضة: مخالفات الزمالك كانت واضحة قبل نهائي القرن.. واخترنا الوقت المناسب للإعلان

حسين الشحات: لن ألعب مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي .. فيديو

طارق شوقي يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات نصف العام وموعد إطلاق المنصة الجديدة

أخبار التوك شو.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة بعد قرار حل مجلس الزمالك.. وأول رسالة من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك إلى جماهير النادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة قتل.. التحقيق مع طبيب «مارادونا» في وفاته غير الطبيعية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم والعسل معا قبل النوم

أفضل طريقة لعمل التبولة سهلة وسريعة