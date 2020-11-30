آداب القاهرة تطلق مسابقة للتميز في استخدام المنصات الالكترونية | تفاصيل

أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن شروط التقديم للمسابقة التعليمية والبحثية للتميز في تحقيق أقصى استفادة من منصة التعليم الالكتروني (بلاك بورد) ، ويستعرض "صدى البلد" الشروط الخاصة بالمسابقة وموعد التقديم والجوائز المحددة للفائزين .









أولا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :-





- وضع إطار عام توصيفي للمقرر ، موضحًا فيه الأهداف والوحدات الدراسية والتقييمات .





- تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاح في منصة (بلاك بورد) الخاصة بالمقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .





- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الانترنت .





- حداثة المحتوى التعليمي المتاح وسياسة واضحة للتحديث





- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .





- استخدام أكثر من طريقة لتقييم الطلاب وبصفة منتظمة .





- المشاركه في تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنصة .













ثانيا بالنسبة لطلاب الليسانس (نظام الفصلين الدراسيين ونظام الساعات المعتمدة) :-





- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة المستجدات .





- اقتراح أفكار جديدة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحقيق الاستفادة الممكنة .





- المشاركات في تدريب الغير على المنصة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .





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ثالثا بالنسبة لطلاب الدراسات العليا :-





- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة المستجدات .





- اقتراح أفكار جديدة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحقيق الاستفادة الممكنة .





- المشاركات في تدريب الغير على المنصة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .









رابعًا بالنسبة للإداريين المتميزين :-





- تقديم الدعم الفني لكافة أطراف العملية التعليمية المشاركه في المنصة .





- اقتراح لوحات إرشادية مساعدة لكافة أطراف العملية التعليمية .





- التدخل في حل بعض المشاكل التي قد تواجه أطراف العملية التعليمية .





- تيسير التدريب ورفع قدرات ومهارات أطراف العملية التعليمية التي تشارك في المنصة .









وبالنسبة للجوائز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فتوزع كالآتي :





المركز الاول 6000 آلاف جنيهًا .

المركز الثاني 5000 آلاف جنيهًا .

المركز الثالث 4000 آلاف جنيهًا .





وبالنسبة لطلاب الليسانس فتوزع كالآتي :





المركز الأول 4000 آلاف جنيهًا .

المركز الثاني 2500 جنيهًا .

المركز الثالث 1500 جنيهًا .





وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا فتوزع كالآتي :





المركز الأول 2000 جنيهًا .

المركز الثاني 1000 جنيهًا .

المركز الثالث 1000 جنيهًا .





وبالنسبة للإدارايين المتميزين والذين لهم إسهامات في المجال نفسه 3000 آلاف جنيهًا .





يتم التقدم للمسابقة من خلال وحدة ضمان الجوده بالكلية فور الإعلان عنها وحتى يوم 28 فبراير 2021 ويعلن عن الفائزين في نهاية الفصل الدراسي الثاني من نفس العام الدراسي .



