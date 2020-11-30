آداب القاهرة تطلق مسابقة للتميز في استخدام المنصات الالكترونية | تفاصيل

أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن شروط التقديم للمسابقة التعليمية والبحثية للتميز في تحقيق أقصى استفادة من منصة التعليم الالكتروني (بلاك بورد) ، ويستعرض "صدى البلد" الشروط الخاصة بالمسابقة وموعد التقديم والجوائز المحددة للفائزين .
أولا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :-
- وضع إطار عام توصيفي للمقرر ، موضحًا فيه الأهداف والوحدات الدراسية والتقييمات .
- تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاح في منصة (بلاك بورد) الخاصة بالمقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
- إثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الانترنت .
- حداثة المحتوى التعليمي المتاح وسياسة واضحة للتحديث
- إتاحة قنوات متنوعة للتواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .
- استخدام أكثر من طريقة لتقييم الطلاب وبصفة منتظمة .
- المشاركه في تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المنصة .
ثانيا بالنسبة لطلاب الليسانس (نظام الفصلين الدراسيين ونظام الساعات المعتمدة) :-
- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة المستجدات .
- اقتراح أفكار جديدة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحقيق الاستفادة الممكنة .
- المشاركات في تدريب الغير على المنصة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
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ثالثا بالنسبة لطلاب الدراسات العليا :-
- التفاعل الإيجابي مع المحتوى ومتابعة المستجدات .
- اقتراح أفكار جديدة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحقيق الاستفادة الممكنة .
- المشاركات في تدريب الغير على المنصة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
رابعًا بالنسبة للإداريين المتميزين :-
- تقديم الدعم الفني لكافة أطراف العملية التعليمية المشاركه في المنصة .
- اقتراح لوحات إرشادية مساعدة لكافة أطراف العملية التعليمية .
- التدخل في حل بعض المشاكل التي قد تواجه أطراف العملية التعليمية .
- تيسير التدريب ورفع قدرات ومهارات أطراف العملية التعليمية التي تشارك في المنصة .
وبالنسبة للجوائز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فتوزع كالآتي :
المركز الاول 6000 آلاف جنيهًا .
المركز الثاني 5000 آلاف جنيهًا .
المركز الثالث 4000 آلاف جنيهًا .
وبالنسبة لطلاب الليسانس فتوزع كالآتي :
المركز الأول 4000 آلاف جنيهًا .
المركز الثاني 2500 جنيهًا .
المركز الثالث 1500 جنيهًا .
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا فتوزع كالآتي :
المركز الأول 2000 جنيهًا .
المركز الثاني 1000 جنيهًا .
المركز الثالث 1000 جنيهًا .
وبالنسبة للإدارايين المتميزين والذين لهم إسهامات في المجال نفسه 3000 آلاف جنيهًا .
يتم التقدم للمسابقة من خلال وحدة ضمان الجوده بالكلية فور الإعلان عنها وحتى يوم 28 فبراير 2021 ويعلن عن الفائزين في نهاية الفصل الدراسي الثاني من نفس العام الدراسي .