جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع صندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة

وقع صباح اليوم الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة و عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة‏بروتوكول تعاون مشترك بين مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة و ‏صندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة‏ لتقديم منحة للطلاب وإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم.





وياتي ذلك ايمانا من جامعة عين شمس بأهمية دمج الطلاب ذوى الاعاقة بالمجتمع الجامعى وإعدادهم وبناء قدراتهم ليصبحوا كوادر متميزة





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شهد توقيع البروتوكول د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،د. رنا الهلالى المدير التنفيذى لمركز خدمة ذوى الاعاقة، ، ا. عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة ، أ. اميرة الرفاعى المدير التنفيذي للصندوق ،د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ،د. محمد رجاء سطوحى عميد كلية العلوم ،د. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ،د. هشام تمراز الاستاذ بكلية الهندسة ، د. جمال حسين مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية ،د. ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية ، ا. مينا ميخائيل عبد الشهيد المستشار القانونى للصندوق وا. ندا ابراهيم المنسق الإدارى للصندوق .





وقد اكد د. محمود المتينى خلال اللقاء أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بذوى الهمم مشيرا انه قد افتتح منذ عدة ايام وحدة للتاهيل المهنى بكلية الدراسات العليا للطفولة لدمج الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مجتمعيا مما يؤكد حرص الجامعة على تقديم الرعاية لهم اكاديميا وعلميا .





يهدف البروتوكول إلي تحسين جودة حياة الأشخاص ذوى الهمم وتوفير تجهيزات ومداخل ومخارج الكليات وكافة ما يتعلق بالتعليم الجامعى والاكاديمى الخاص بهم ودمجهم مع اقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش بإستقلالية وذلك أيضا عن طريق تمويل ومساندة المشروعات الهادفة التى تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الخبرة فى مجالات الاعاقة داخل جمهورية مصر العربية.



