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بين الناس

نفسى ابنى يمشى طبيعى.. أب يناشد وزارة الصحة الموافقة على عملية لنجله المعاق.. صور

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن شعبان أبو الروس، المقيم قرية طوخ طنبشة مركز بركة السبع محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزاره الصحة الموافقة على إجراء عملية بساق نجله المعاق " تقوس بالساقين ".

ويقول فى رسالته : أبنى " مجدي شعبان أبو الروس " البالغ من العمر 13 عاما ، فى الصف الاول الاعدادي ، معاق يعانى من تقوس فى الساقين وتزداد تلك المشكلة مع التقدم فى العمر، حيث يؤدى هذا التقوس إلى التحميل الزائد على مفصل الركبة، مما يسبب خشونة مبكرة للمفاصل ، أضافة الى الألم النفسى الذى يتعرض اليه نجله والتنمر عليه من بعض زملائه لعدم قدرته على المشى طبيعيا ً مثلهم .
 
وأضاف : تقوس الساقين يسبب آلاما رهيبة على مفاصل الركبة، إضافة إلى اختلال التوازن خلال المشى، وعدم القدرة على ممارسة النشاطات العادية، وهى مشكلة تلازم الشخص منذ الصغر وتزداد سوءا كلما تقدم بالعمر.

وأشار : أنه كلما تقدمت الحالة ومرت السنوات يشتد العظام ويصبح من الصعب بل من المستحيل علاج تلك الحالة من خلال الأدوية، ويصبح التدخل الجراحى هو الحل الأمثل لعلاج تقوس الساقين وذلك من خلال قص جزء من عظام الساقين، وتركيب مسامير وشرائح معدنية، وتوضع الساقان فى جبيرة من الجبس لعدة أشهر، ثم يحتاج المريض إلى علاج طبيعى ثم يمكنه الحياة بصورة طبيعية.
يناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة على أجراء العملية على نفقة الدولة لنجلة ، نظرًا لعدم قدرتة على تحمل تكلفة العملية .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01064830682
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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