افتتاح ورشة لوبان بكلية الهندسة جامعة عين شمس اليوم

يفتتح رئيس تفتتح جامعة عين شمس اليوم الاثنين، ورشة لوبان بكلية الهندسة التى تستهدف طلاب وخريجى البرامج الهندسية وغيرها من مصر ودول الجوار العربية والأفريقية.





تسعى الورشة إلي اكساب الطلاب من مختلف التخصصات الهندسية مهارات عملية فى مجالات استخلاص الطاقة وصيانة ماكينات التشغيل الرقمى و صيانة السيارات، بهدف سد الفجوة فى الاحتياج لهذه

التخصصات خاصة مع تنامى الاستثمار الصناعى فى المنطقة .





وتقوم فكرة التعليم فى ورش لوبان على مفهوم (الهندسة- الممارسة- الابداع. المشروع) مما يكسب الطالب التعليم الهندسى من خلال ممارسات عملية و الارتقاء بمهاراته التحليلية للوصول الى مرحلة الابداع القابل للتطبيق فى مشروع اخر.





كما أن تصميم البرامج بجانبيها النظرى و العملى ياخذ فى الاعتبار مستوى طلاب التعليم العالى الملتحقين بالبرامج بحيث يتحصل الطالب فى النهاية على مخرج عملى بالاضافة الى شهادته الأكاديمية مما يتيح للمستفيدين منه فرص توظيف متميزة.





وتتميز البرامج بأنها ستجعل مصر وفى القلب جامعة عين شمس مركز تدريبى لمد سوق العمل محليا و عربيا و أفريقيابكفاءات فى تخصصات مهنية جديدة وعصرية .





جدير بالذكر أنه تم تجهيز عدد 3 ورش تعليمية فى مجالات استخلاص الطاقة وصيانة ماكينات التشغيل الرقمى و صيانة السيارات بقيمة 4. 16 مليون جنيها مصريا بمنحة من جهتين من الصين ومن المتوقع أن يؤدى نجاح المشروع إلي جذب مزيد من المنح في تخصصات أخري مثل التحكم و الروبوتات و الميكاترونيات.





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