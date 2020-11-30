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تعليم

افتتاح ورشة لوبان بكلية الهندسة جامعة عين شمس اليوم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
ورشة لوبان بكلية
ورشة لوبان بكلية الهندسة جامعة عين شمس
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حسام الفقي
يفتتح رئيس تفتتح جامعة عين شمس اليوم الاثنين، ورشة لوبان بكلية الهندسة التى تستهدف طلاب وخريجى البرامج الهندسية وغيرها من مصر ودول الجوار العربية والأفريقية.

تسعى الورشة إلي اكساب الطلاب من مختلف التخصصات الهندسية مهارات عملية فى مجالات استخلاص الطاقة وصيانة ماكينات التشغيل الرقمى وصيانة السيارات، بهدف سد الفجوة فى الاحتياج لهذه 
التخصصات خاصة مع تنامى الاستثمار الصناعى فى المنطقة .

وتقوم فكرة التعليم فى ورش لوبان على مفهوم (الهندسة- الممارسة- الابداع. المشروع) مما يكسب الطالب التعليم الهندسى من خلال ممارسات عملية و الارتقاء بمهاراته التحليلية للوصول الى مرحلة الابداع القابل للتطبيق فى مشروع اخر. 

كما أن تصميم البرامج بجانبيها النظرى و العملى ياخذ فى الاعتبار مستوى طلاب التعليم العالى الملتحقين بالبرامج بحيث يتحصل الطالب فى النهاية على مخرج  عملى بالاضافة الى شهادته الأكاديمية مما يتيح للمستفيدين منه فرص توظيف متميزة.

وتتميز البرامج بأنها ستجعل مصر وفى القلب جامعة عين شمس مركز تدريبى لمد سوق العمل محليا و عربيا و أفريقيابكفاءات فى تخصصات مهنية جديدة وعصرية .

جدير بالذكر أنه تم تجهيز عدد 3 ورش تعليمية فى مجالات استخلاص الطاقة وصيانة ماكينات التشغيل الرقمى و صيانة السيارات بقيمة 4. 16 مليون جنيها مصريا بمنحة من جهتين من الصين ومن المتوقع أن يؤدى نجاح المشروع إلي جذب مزيد من المنح في تخصصات أخري  مثل التحكم و الروبوتات و الميكاترونيات.

ومن جانب اخر تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس افتتح اليوم الاستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس برفقته الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات بساحة نافورة الكلية  .
 
وقال الاستاذ الدكتور مصطفى مرتضى إن المعرض شهد اقبالا كثيفا من جانب الطلاب والعاملين بالكلية واشاد بالتنظيم الجيد للمعرض من جانب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الاستاذة الدكتورة رشا الديدي وكذلك اشاد بالتزام جميع الحضور والزائرين بارتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا .

كما أوضحت الأستاذة الدكتورة رشا الديدي ان المعروضات تضمنت ملابس وأحذية واكسسوارات  جديدة من اجود الماركات المصرية والعالمية تناسب موسم الشتاء ، كما أشادت بالمشاركة الفعالة لأندية سيدات دريم وليونز بالمعرض .

وأشارت أن المعرض مستمر حتى الساعة الخامسة مساءا ويشمل على مايزيد عن ١٠٠٠٠ قطعة مختلفة المقاسات والاشكال باسعار رمزية ولصالح جمعية خدمات العاملين بالكلية.
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