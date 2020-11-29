بفستان لافت.. سمية الخشاب تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافته تبرز عن اناقتها.

وتألقت سمية الخشاب، بفستان طويل باللون الازرق، ومطرز بمجموعة من الفصوص الفضية التي تبرز عن اناقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمجت سمية الخشاب في الماكياج على وضع لمسات رقيقة من الماكياج للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الماط الذى يتناسب مع ظهورها.

واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الاسود الطويل لتتناسب مع ظهورها الانيق.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.





الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.





وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.









ومثلت أدوارا صغيرة في مسلسلات "الحساب" مع صلاح السعدني، و" اللعب في المضمون " مع يوسف شعبان وهالة صدقي، وحضرة المحترم عن قصة لأديب نوبل نجيب محفوظ، وتعتبر مسلسل الحاج متولي "هو بداية انطلاقها لعالم الشهرة والنجومية، ثم قامت بدور المذيعة في مسلسل " لقاء على الهوا" مع يسرا، وواصلت تقديمها للأعمال السينمائية والدرامية القوية ولعل من أبرز أعمالها السينمائية فيلم حين ميسرة والريس عمر حرب وقامت بأداء أدوار جريئة في أعمال مختلفة.







