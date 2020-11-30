رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: الضغط على شبكات الصرف والمباني المخالفة سبب تراكم الأمطار

كشف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه أثناء تطوير الكورنيش وتوسعته سابقا تم إلغاء محطات مياه الأمطار علي الكورنيش، وتحويل مياه الأمطار علي شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي زاد الضغط علي شبكات الصرف، فضلًا عن التوسعات العشوائية والمباني المخالفة التي حدثت بالإسكندرية وذلك كله مثل عبء كبير علي شبكة الصرف الصحي .

جاء ذلك خلال المؤمر الصحفي الشهري الأول والذى جاء تحت عنوان "مناقشة واقع ومستقبل شبكات الصرف والأمطار وخطة المحافظة العاجلة والمستقبلية لمواجهة نوات الأمطار الغير عادية"، بحضور الأستاذ فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والدكتور محمد فؤاد المستشار الإعلامي للمحافظة، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

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وأشار نافع إلى أنه منذ ٥ سنوات لم نشاهد مواقف صعبة مثل ما حدث في عام ٢٠١٥، مضيفا أن كمية الأمطار في عام ٢٠١٩ كانت أكبر من ٢٠١٥ والتي تم التعامل معها بشكل ناجح.

وأكد أن منذ اجتماع مجلس الوزارة ومنحه ٣٠٠ مليون جنية كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجميع العاملين تبذل أقصى جهودهم لحل المشاكل المستعصية وذلك قبل شهر أكتوبر ٢٠٢١.

وأوضح أنه تم تقسيم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة لافتًا أنه تم رصد نوات تتخطى ٤ أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض. ذلك بالإضافة إلى أنه تم توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفه خلال خطة التعامل مع النوات القادمة. فضلًا عن الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة.





وقد صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال اللقاء، أن استخراج تراخيص البناء وكافة الخدمات الحكومية من خلال تطبيق على الهاتف خلال عام.





وأضاف محافظ الإسكندرية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على العقارات المخالفة وصل إلى حوالي 40 ألف طلب تصالح بإجمالي مليار ونصف جنيه.





وأشار محافظ الإسكندرية، الى أن هذا المبلغ سيتم صرفه على مشروعات البنية التحتية التي ستخدم أهالي المحافظة.



