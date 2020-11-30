483 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 483 مليون درهم .
وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 194 مبايعة بقيمة 320.5 مليون درهم منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 37.77 مليون درهم و179 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 282.72 مليون درهم.
اقرأ أيضا:مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة البرشاء الثالثة.
وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة 4 ملايين درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 122.81 مليون درهم منها 20 رهن أراضي بقيمة تبلغ 35.29 مليون درهم وحوالي 60 رهن فيلات ووحدات سكنية بقيمة 87.52 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 9 ملايين درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 40.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة إجمالية تقدر بأ 26 مليون درهم وأخري في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.