ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصرف المركزي و"ساما" يصدران تقرير نتائج مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
مصرف الامارات المركزي
مصرف الامارات المركزي
Advertisements
وكالات
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي "ساما" في بيانٍ مشترك نتائجَ مشروع "عابر"، ومشاركة التقرير النهائي لنتائج المشروع من خلال الموقع الرسمي لمصرف الإمارات المركزي وساما.

وفي ضوء التجارب والأبحاث المستمرة، فقد أطلق البنكان المركزيان مشروع "عابر" كمبادرة مُبتكرة تعد من أولى التجارب عالميًا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال؛ تهدف إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية "WholesaleCBDC" واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة بشكل مشترك بين مصرف الإمارات المركزي وساما، وتستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

اقرأ أيضا:
وقد تم على مدار عام كامل تصميم حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها وتم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسية المستفادة في تقرير مشروع "عابر"، والذي تهدف من خلاله مصرف الإمارات المركزي وساما إلى أن تساهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.

وأكد مصرف الإمارات المركزي وساما أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود ..ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.

في الختام أعرب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و"ساما" عن سعادتهما بالنتائج التي تحققت، والرؤى، والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع "عابر"، والتي يُعتقد أنها ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام، آملين أن تساهم في وضع تصورات واضحة لإمكانيات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بنوك مركزية ترسم ملامح عملة رقمية في ظل تقدم الصين.. تفاصيل

طريق العالم الجديد: BLOCKCHAIN الهندى

محمد وحيد: تصنيف التنافسية الرقمية إنجاز مهم والفواتير الإلكترونية طفرة فى العمل الضريبي

وزيرة البيئة خلال مشاركتها في منتدى عالمي: مصر تدعم التحول إلى النقل الكهربي

عملة رقمية مشتركة.. السعودية والإمارات تصدران تقرير نتائج مشروع "عابر"

رئيس وزارء الإمارات يعلن تشكيل مجلس للأمن السيبراني

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 4 أساطير لإدارة ملف الكرة بالزمالك

استغرق 3 دقائق وتم بالريموت كونترول .. الكشف عن تفاصيل اغتيال عالم إيران النووي فخري زادة

مرض يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليه

تعليق غريب وصادم من إبراهيم سعيد على حل مجلس مرتضى منصور.. شاهد

شاهد.. أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد وقف مجلس إدارة الزمالك واستبعاده

الإفتاء توجه رسالة لـ شيكابالا: ركز في طريقك ولا تلتفت لأحد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة قتل.. التحقيق مع طبيب «مارادونا» في وفاته غير الطبيعية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم والعسل معا قبل النوم

أفضل طريقة لعمل التبولة سهلة وسريعة