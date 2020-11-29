تفاصيل المشاركة الفلسطينية بمهرجان القاهرة السينمائي.. نجوى نجار وعلا الشيخ ومي عودة بلجان التحكيم.. وGaza Mon Amour بالمسابقة الدولية





يمثل السينما الفلسطينية هذا العام الفيلم المنتظر عرضه بالمسابقة الدولية Gaza Mon Amour وهو من إخراج الثنائي طرزان وعرب ناصر، عقب مشاركته في أكثر من مهرجان دولي منها شيكاغو السينمائي، وذلك عقب فوزه بجائزة شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي حيث عرض ضمن قسم Discovery.





الفيلم حصل على إشادة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في عرضه الأول، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.





وأحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـ أبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف الحكومة وجود هذا التمثال معه.