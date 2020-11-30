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مرأة

علاجات سريعه للبواسير من مطبخك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعتبر البواسير من أكثر الحالات الطبية شيوعًا بين الكثير من الأشخاص يمكن علاج التهابات البواسير بشكل فعال من خلال بعض العلاجات الطبيعية السريعه يقدمها


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- مسحوق البابريكا:


يساعد مسحوق البابريكاعلى التخلص من العدوى فيالبواسير

طريقة الاستخدام: خذي رشة من مسحوق البابريكا واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع. خذي الخليط وضعيه على البواسير بمساعدة عود قطني. استخدمه 3-4 مرات كل يوم.

- جذر الأرقطيون المجفف

يساعد استخدام المسحوق من جذر الأرقطيون المجفف على إزالة السموم من البواسير ويسرع عملية الشفاء. كما أنه مفيد بلا حدود في علاج حالات مثل الصدفية.

طريقة الاستخدام: اخلطي نصف ملعقة صغيرة من المسحوق مع ملعقة كبيرة من العسل وضعي المعجون على البواسير. استخدمه مرتين يوميًا لمدة 2-3 ساعات في كل مرة.

- خل التفاح:

يساعد الخل في الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني للجلد ويساعد على إزالة السموم من البواسير.

طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من الماء لتخفيفه. انقع القطن في الخليط وثبته فوق موقع البواسير بضمادة. كرر العملية مرتين يوميًا.

- الشاي الأسود:
يقلل الشاي الأسود من التهاب البواسير يحتوي الشاي الأسود على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل تورم البواسير. نتيجة لذلك ، فإنه يساعد أيضًا في إدارة الألم الناتج عنه.

طريقة الاستخدام: خذ كيس شاي أسود مستخدم واتركه في مكان البواسير لبضع ساعات. كرر العملية 2-3 مرات كل يوم.

- الثوم

الثوم مطهر طبيعي معروف. فإن استخدام الثوم على الفور يمكن أن يمنعه من النمو بشكل أكبر ويساعدك على تجنب الخضوع البواسير
طريقة الاستخدام: خذ 1-2 فصوص من الثوم واطحنيهم للحصول على عجينة باستخدام القليل من الماء. ضع العجينة على البواسير واتركه لمدة 20-30 دقيقة.

- الكمادات الساخنة والباردة:

يساعد وضع الكمادات الساخنة والباردة على تنظيم الدورة الدموية في المنطقة المصابة ، مما يسرع من عملية الشفاء.

طريقة الاستخدام: اغمس منشفة نظيفة في الماء الساخن أو البارد وقم بإزالة الماء الزائد عن طريق عصرها. اترك المنشفة على البواسير لمدة 10-15 دقيقة وكرر الإجراء 2-3 مرات كل يوم.

-نبات الحلبة

الحلبة عشب طبي. بالإضافة إلى نكهته ، فإنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات.

طريقة الاستخدام: اغلي 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء ، صفيها واشرب الخليط. اشربه كل يوم حتى تقل البواسير.

- الصبار:

الصبار له خصائص ممتازة مضادة للبكتيريا تساعد على محاربة العدوى. كما أن لها تأثير مهدئ على الموقع المصاب.

طريقة الاستخدام: خذ ملعقة صغيرة من جل الصبار وأضف إليه بضع قطرات من زيت الخروع. ضع الخليط على البواسير واتركه لمدة ساعة. اشطفه بالماء. كرر العملية 3-4 مرات كل يوم.

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