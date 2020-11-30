علاجات سريعه للبواسير من مطبخك

تعتبر البواسير من أكثر الحالات الطبية شيوعًا بين الكثير من الأشخاص يمكن علاج التهابات البواسير بشكل فعال من خلال بعض العلاجات الطبيعية السريعه يقدمها
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- مسحوق البابريكا:
يساعد مسحوق البابريكاعلى التخلص من العدوى فيالبواسير
طريقة الاستخدام: خذي رشة من مسحوق البابريكا واخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع. خذي الخليط وضعيه على البواسير بمساعدة عود قطني. استخدمه 3-4 مرات كل يوم.
- جذر الأرقطيون المجفف
يساعد استخدام المسحوق من جذر الأرقطيون المجفف على إزالة السموم من البواسير ويسرع عملية الشفاء. كما أنه مفيد بلا حدود في علاج حالات مثل الصدفية.
طريقة الاستخدام: اخلطي نصف ملعقة صغيرة من المسحوق مع ملعقة كبيرة من العسل وضعي المعجون على البواسير. استخدمه مرتين يوميًا لمدة 2-3 ساعات في كل مرة.
- خل التفاح:
يساعد الخل في الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني للجلد ويساعد على إزالة السموم من البواسير.
طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من الماء لتخفيفه. انقع القطن في الخليط وثبته فوق موقع البواسير بضمادة. كرر العملية مرتين يوميًا.
- الشاي الأسود:
يقلل الشاي الأسود من التهاب البواسير يحتوي الشاي الأسود على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل تورم البواسير. نتيجة لذلك ، فإنه يساعد أيضًا في إدارة الألم الناتج عنه.
طريقة الاستخدام: خذ كيس شاي أسود مستخدم واتركه في مكان البواسير لبضع ساعات. كرر العملية 2-3 مرات كل يوم.
- الثوم
الثوم مطهر طبيعي معروف. فإن استخدام الثوم على الفور يمكن أن يمنعه من النمو بشكل أكبر ويساعدك على تجنب الخضوع البواسير
طريقة الاستخدام: خذ 1-2 فصوص من الثوم واطحنيهم للحصول على عجينة باستخدام القليل من الماء. ضع العجينة على البواسير واتركه لمدة 20-30 دقيقة.
- الكمادات الساخنة والباردة:
يساعد وضع الكمادات الساخنة والباردة على تنظيم الدورة الدموية في المنطقة المصابة ، مما يسرع من عملية الشفاء.
طريقة الاستخدام: اغمس منشفة نظيفة في الماء الساخن أو البارد وقم بإزالة الماء الزائد عن طريق عصرها. اترك المنشفة على البواسير لمدة 10-15 دقيقة وكرر الإجراء 2-3 مرات كل يوم.
-نبات الحلبة
الحلبة عشب طبي. بالإضافة إلى نكهته ، فإنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات.
طريقة الاستخدام: اغلي 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء ، صفيها واشرب الخليط. اشربه كل يوم حتى تقل البواسير.
- الصبار:
الصبار له خصائص ممتازة مضادة للبكتيريا تساعد على محاربة العدوى. كما أن لها تأثير مهدئ على الموقع المصاب.
طريقة الاستخدام: خذ ملعقة صغيرة من جل الصبار وأضف إليه بضع قطرات من زيت الخروع. ضع الخليط على البواسير واتركه لمدة ساعة. اشطفه بالماء. كرر العملية 3-4 مرات كل يوم.