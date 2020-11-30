الحكومة تبيع سندات خزانة بـ10 مليارات جنيه اليوم



كما سيتم بيع سند خزانة من استحقاق 6 أكتوبر 2030 والمحدد بمدة 10 سنوات، بقيمة تقدر بـ 4 مليارات جنيه، وسيتم تدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.



وبحسب ما اعلنته وزارة المالية، عن مستهدفاتها لطرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة، من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي بغرض السيطرة علي الفجوة التمويلية و تدبير احتياجاتها من التمويل عبر البنوك وذلك علي مدار 3 طروحات مستهدفته خلال الأسبوع الجاري.



وتصل جملة المستهدفات نحو 50 مليار جنيه في صورة احتياجات تمويلية، موزعة علي 3 أيام بواقع يوما واحدا لكل طرح وتشمل " الأحد، الخميس، الإثنين".



واشارت الوزارة إلي أنها اتفقت مع البنك المركزي المصري للقيام بدور مرتب تلك الطروحات، حيث ستبدأ في طرح أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من أمس الأحد ، ثم أجلي 182 و 364 يوما خلال الخميس المقبل بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه، ثم طرحا من سندات الخزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.



وطرحت وزارة المالية أمس الأحد أجلي خزانة 91 و 266 يوما بقيمة 19 مليار جنيه.



ومع طرح الوزارة لاستحقاقي خزانة بـ 10 مليارات جنيه اليوم الاثنين، سيتبقي لها طرحا واحد خلال الخميس المقبل بقيمة 20 مليار جنيه .



وفي تصريحات سابقة، قالت وزارة المالية، إن شهية المستثمرون الأجانب ما تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي وخصوصا سندات الخزانة العامة، موضحة أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون تتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.



ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وان طرحتها للمرة الأولي لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.