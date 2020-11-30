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حوادث

اليوم.. محاكمة أحمد بسام زكى المتهم بهتك عرض 3 فتيات

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
احمد بسام زكي
احمد بسام زكي
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اسلام مقلد
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم ، محاكمة أحمد بسام زكى المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم فى غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.
 
وكانت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتحرش بعدد من الفتيات لجلسة 7 نوفمبر المقبل، للاطلاع.
 
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها "ملك.ع"،  التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.
 
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة جنة.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.
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