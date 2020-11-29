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محافظات

محافظ بني سويف: تسليم ابتدائي للمحطة الوسيطة بناصر بطاقة 300 طن/يوم لخدمة أكثر من مليون نسمة في 4 مراكز

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:57 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم اليوم، التسليم الإنشائي والهيدروماتيك "تسليم ابتدائي" لمحطة ناصر الوسيطة المجمعة بطاقة استيعابية 300 طن يوم، والتي تم إنشاؤها في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة للعام المالي 2019 /2020، لتكون ثاني محطة يتم تسليمها على مستوى محافظات الجمهورية في هذا المجال. 

جاء ذلك خلال لقائه بلجنة وزارية مكونة من وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، عقب زيارتهم لمركز ناصر  لتسليم المحطة، بحضور الأستاذة آية عماد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، اللواء جمال محمد عبده استشاري وزارة البيئة ،والدكتور أحمد عمارة، والدكتور كريم عمارة والمهندس محمد جمال، والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة الخطط التنفيذية والمشروعات بوزارة التنمية المحلية،العقيد وليد أحمد، والمقدم أحمد ماهر، والعميد محمد شاهين والمهندس محمود محي الدين مركز الاستشارات الهندسية بالهيئة العربية للتصنيع ، ومن المحافظة حضور كل من : اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، ورئيس مدينة ناصر على يوسف ومديرة البيئة د. أسماء سامي، محمد سيد البحيري بالمكتب الفني بديوان عام المحافظة. 

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وعلى هامش اللقاء أشار المحافظ إلى أن أهمية  المحطة  التى ستخدم أكثر من مليون و96 ألف نسمة في مدينة ناصر وبعض قرى المركز: "اشمنت، بني عدى، دلاص، دنديل، الحمام، وقرى : بليفيا، شريف باشاـ، ابشنا بمركز بني سويف،وقريتي :النويرة،قاي  وفي مركز اهناسيا، بجانب قرية ابوصير الملق بمركز الواسطى"، مشيرًا إلى أن المحطة سوف تدخل الخدمة " خلال 15يوما "، عقب الانتهاء من تركيب المعدات وإعداد خطة التدريب والصيانة والتشغيل. 

ونوه المحافظ عن الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للنظافة بالمحافظة  للعام المالي الحالي 2019/2020،حيث  أنه من المقرر"خلال شهر"سيتم تسليم عدد 2  مدفن صحي ناحية قرية سنور بمركز بني سويف والثاني بسمسطا، فيما تم تسليم الموقع الخاص بمدفن اهناسيا ، مشيرا إلى أنه خلال العام المالي الجديد 2020/2021، سيتم العمل في إنشاء مدفن صحي بمركز الواسطى، ومحطة وسيطة متحركة بمركز الفشن ، لتكتمل منظومة النظافة على مستوى المحافظة  خلال العام القادم بعد الانتهاء من إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة االتي تخدم كافة مراكز ومدن المحافظة. 

من جهتها استعرضت الدكتورة أسماء سامي  مدير عام البيئة  بعض تفاصيل الخاصة بالمحطة  المقامة على مساحة 1950 متر مربع ، وتضم بوابات خروج ودخول ورامبات ، ويحيطها سور خراساني مبطن بارتفاع 1.6متر يعلوه بانوهات سلك بارتفاع 1.2متر ، ورصيف تفريغ بمساحة 768 متر  وميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن ، وطرق خرسانية ممهدة لدخول وخروج سيارات النقل واللوادر ،وبيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب ونظام للصرف الصحي ، بالإضافة إلى نقاط استقبال المخلفات الخطرة ، ومنطقة تفتيش للشاحنات،منظومة إطفاء حريق مزودة بإنذار حريق ، وجراج لمعدات المحطة ومصدر مياه ومضخات ضغط عالي ومولد  كهربائي وخزان وقود وكاميرات مراقبة. 

محافظ بني سويف: تسليم ابتدائي للمحطة الوسيطة بناصر بطاقة 300 طن/يوم لخدمة أكثر من مليون نسمة في 4 مراكز
محافظ بني سويف: تسليم ابتدائي للمحطة الوسيطة بناصر بطاقة 300 طن/يوم لخدمة أكثر من مليون نسمة في 4 مراكز
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