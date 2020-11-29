بتكلفة 30 مليون جنيه.. رئيس مدينة دارالسلام يُناقش خطة المرحلة الثانية من حياة كريمة في سوهاج

عقد المهندس عبدالمنعم على عبدالقوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج ، اجتماعا لمناقشة مشروعات خطة حياة كريمة للمرحلة الثانية فى 6 قرى بدار السلام.





أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أنه تم عقد اجتماع لمناقشة مشروعات خطة حياة كريمة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بدار السلام، والمخصص لها 30 مليون جنيه.





وأكد”عبدالقوي” أنه تم اختيار 6 قرى بمركز دار السلام وهى قرية أولاد طوق غرب، أولاد سالم قبلى، النغاميش، نقنق، البلابيش بحرى، البلابيش المستجده، ضمن المرحله الثانية لمبادرة حياة كريمة باعتماد مالى 30 مليون جنيه .





واضاف”عبدالقوي” أنه تمت الموافقة على إدراج المشروعات الآتية للمرحلة الثانية فى 6 قرى بدار السلام وهى :





فى قطاع الطرق تم إدراج :

_ رصف طريق الفاروفية من البلابيش المستجدة الي البلابيش القوصة بطول 5 كيلو متر مربع.





_رصف طريق المرة بالكشح بطول 3 كيلو متر مربع حتي البلابيش بحري.





_ رصف طريق الجنابة بالنغاميش بطول 2 كيلو متر مربع.





_رصف طريق مدخل النغاميش بطول 2 كيلو متر مربع.





_اعادة رصف طريق الحرجه حتي الشيخ مطاوع بطول 3 كيلومتر مربع.





_رصف مدخل نقنق بطول 2 كيلو متر مربع.





فى قطاع الإحلال والتجديد:

– كوبري نجع احمد علي، كوبري البلابيش بحري، إحلال وتجديد مواسير المياة بأولاد طوق غرب وأولاد سالم قبلي بمبلغ 3,5 مليون جنية.





إنشاء نقط إطفاء الحريق:

نقطة إطفاء أولاد طوق غرب، نقطة إطفاء نقنق، نقطة إطفاء أولاد سالم قبلي.





فى قطاع الكهرباء:

_ تجديد المحولات بقدرة أكبر وعدد 200 عامود كهرباء بقرية البلابيش المستجدة.





_ تجديد المحولات بقدرة أكبر وعدد 200 عامود كهرباء قرية البلابيش بحري.





_ استبدال 20 محول كهرباء ب 20 كشك كهرباء وعدد 25 عامود جهد منخفض بقرية النغاميش.





_اولاد سالم قبلي 25 عامود، أولاد طوق غرب 25 عامود.





وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام إلى أن الاجتماع ضم عزت شاكر، هلال ذكى، نواب رئيس المجلس، سعيد عبدالمنعم سكرتير عام المركز، رؤساء القرى، مديرى التخطيط والمشروعات، الطرق، الكهرباء.









" الفقي " : تغطية جميع المدن بخدمة الصرف الصحي ... وانجاز المشروعات المتعثرة من أولويات العمل





وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد شهد اليوم، فعاليات الندوة التي نظمها اتحاد شباب سوهاج لتوعية الشباب بدور المجالس المحلية الشعبية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي منسق عام المبادرة، وأحمد هاشم رئيس اتحاد شباب سوهاج، ومجموعة من شباب المحافظة.





وأكد المحافظ خلال اللقاء على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب ومنحهم الصلاحيات والمناصب القيادية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول على مستوى العالم اهتماما بالشباب، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات التي تشغل فكر المواطن السوهاجي ومن أهمها المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.





وكشف "الفقي" عن تخصيص 4 مليار جنيه لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وجعلها أكثر جذبا للمستثمرين، ودعم قطاع الصناعة، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج، لافتًا إلى حرص المحافظة الدائم على أن يكون أغلب العاملين بالمصانع من شباب وأهالي سوهاج، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استفادت منها 29 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 102 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم رصد 2 مليار و100 مليون جنيه لتطوير 68 قرية أخرى بالمرحلة الثانية بمختلف مراكز المحافظة؛ حيث يشمل التطوير جميع القطاعات من "بنية اساسية، ومياه شرب وصرف صحي، وطرق وتجميل، وانشاء مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين".





واشار المحافظ إلى أن سوهاج تشهد حاليا طفرة كبيرة في قطاع الطرق والكباري، حيث قاربت مشروعات "كوبري الثقافة، وكوبري البلينا، وكوبري جرجا" على الانتهاء وافتتاحها قريبًا، لافتًا إلى أنه جاري الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمدن "ساقتلة، والمنشاة، وقريبا دار السلام"، لتصبح خدمة الصرف الصحي متاحة بجميع مدن المحافظة، كما نسعى لتوصيل الخدمة لأكبر عدد من القرى، وذلك من خلال جداول زمنية، واعتمادات مالية تم توفيرها للانتهاء من تلك المشروعات.





وأوضح "الفقي" أن هناك نظام للعمل والرقابة الصارمة والمحاسبة يضمن الانتهاء من المشروعات في الأوقات المحددة، خاصة مع توافر الاعتمادات المالية اللازمة، مشيرا إلى أن الانتهاء من المشروعات المتعثرة يعتبر أولوية في العمل، وهو ما تحقق بعدد من المشروعات ومنها محطتي مياه أولاد الشيخ، وعرب العطيات بدار السلام، لافتا إلى إعادة طرح مستشفى دار السلام المركزي للانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد بها.





وقال محافظ سوهاج أن جميع المشروعات الجارية والتي تم الانتهاء منها على أرض المحافظة هي خطة دولة نسعى لتنفيذها في ظل رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر 2030م، مؤكدا أن سوهاج قادمة وبقوة في كل المجالات .





ووجه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم للشباب، مؤكدا حرص المحافظة على الاستفادة من أفكار ومقترحات الشباب، لافتا إلى عقده لقاءات دورية خلال الفترة الماضية لمناقشة الشباب والتعرف على ما يتطلعون إليه ومشاركتهم في عملية التنمية الشاملة بالمحافظة.



