باستثمارات 40 مليار جنيه.. التموين: 7 مستودعات عملاقة في 7 محافظات لتأمين مخزون السلع الأساسية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التموين والتجارة الداخلية وهناك متابعات يومية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمخزون الاستراتيجي والاسعار.









وأضاف «عشماوي» خلال حواره في برنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه مهم جدا أن تحتفظ الوزارة بمخزون من السلع الاساسية وليس ذلك فقط بل يجب أن يكون لدي الوزارة احتياطي آمن من السلع يكفي لاحتياجات المواطن لفترات تصل إلى 4 أشهر أو 5 أشهر.









وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم بعمل مستودعات استراتيجية بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليارا في 7 محافظات لزيادة الاحتياطي السلعي من 4 شهور إلى 8 شهور، مشيرا إلى أن السلع الاساسية هي اللحوم والدواجن والبقوليات والسكر والزيت وجميع أصناف الموجودة فى المقررات التموينية.









وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، أن هناك إقبالا شديدا من قبل الشركات الكبيرة لكي تقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل هذه المستودعات، متابعا أنه سيتم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة في 7 محافظات لتأمين مخزون السلع الأساسية للمواطنين.









وأشار إلى أنه يتم استهداف مستودعات من أول 20 فدانا حتي 100 فدان وتم بدء المرحلة الأولي واليوم كان لدينا جلسة استفسارات لهذه الشركات التي تريد إنشاء تلك المستودعات، موضحا أنه تقدمت 9 شركات وتم سحب 19 كراسة شروط لبناء تلك المستودعات.









والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية.









واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على المتابعة المستمرة أولا بأول للموقف التمويني ومدى توافر السلع الأساسية، والحرص على الوقوف على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط الأسواق، ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية، التي تفرض تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائما للحكومة.









بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع خلال أزمة "كورونا" أسهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق، وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار، لافتا إلى نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي كبير من جميع السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، وتم إعداد خطة طوارئ متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والحد من أي آثار تضخمية تنتج عن زيادة الاستهلاك السلعي، ولم يشعر المواطن بأي نقص في أي سلع، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع في أوقات الطقس السيئ، مراعاة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع.









وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات والمقلدة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية أو عدم إعلان الأسعار أو البيع بأكثر من السعر المعلن من خلال حملات يومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور حيال المخالفين.



