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بين الناس

أهالي عزبة حميدة بالغربية يستغيثون بسبب ملء الطرق بالوحل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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سيد احمد
استغاث أهالي عزبة حميده التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" بسبب ملء الشوارع والطرق ببرك من الطين والوحل نتيجة تساقط الأمطار.


ويقول الأهالى " ذلك هو حال هذه القريه الصغيره في الشتاء نعاني من الخروج الي اعمالنا والطلاب الي مدارسهم او جامعتهم نرجوا من الساده المسؤلين النظر بعين الرأفه الي هؤلاء " .


وأضافوا "اليس من حقهم العيش وممارسة حياتهم كباقي البشر وللعلم المسافه بيننا وبين اي وسيلة مواصلات كيلوا متر ".

وأكدوا "على ان هذه الصور التقطت بعد المطر بيومين ولا يوجد احد يستطيع ان يخرج من بيته من كثرة الطين في الشوارع والطرقات

وطالبوا "بمناشدة الوحدة المحلية بالنظر الجاد في تظبيط الطريق المؤدي الي عزبة حميده مع العلم انها وصله لاتزيد عن ٦٠٠متر بينها وبين الطريق الاسفلت نرجوا الاهتمام من اجل هؤلاءاللذين يسعون علي ارزاقهم " .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أهالي عزبة حميدة بالغربية يستغيثون بسبب ملء الطرق بالوحل
أهالي عزبة حميدة بالغربية يستغيثون بسبب ملء الطرق بالوحل
أهالي عزبة حميدة بالغربية يستغيثون بسبب ملء الطرق بالوحل
أهالي عزبة حميدة بالغربية يستغيثون بسبب ملء الطرق بالوحل
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