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تعليم

اليوم.... جامعة حلوان تتابع تنظيم مسابقة شطرنج للطلاب

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:01 م
شطرنج
شطرنج
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كريم ناصر
تنظم الجامعات المصرية هذا العام ضمن الأنشطة الطلابية بهدف توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب من جانب وأعضاء هيئة التدريس على جانب آخر، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات، ويتم تخطيط هذه الأنشطة وتنفيذها بإبشراف اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.


وأعلنت إدارة رعاية الشباب  بجامعة حلوان، مسابقة للشطرنج على مستوى الجامعة ضمن الأنشطة الاجتماعية للعام الدراسى 2020 - 2021.


وأوضحت إدارة رعاية الشباب، أن المسابقة تقام على مستوى الكليات أولا ثم يتم اختيار الفائز بكل كلية للمنافسة على مستوى الجامعة.


وأشارت إدارة النشاط الاجتماعى إلى أن المسابقة تقام على لقب الأول على مستوى الجامعة فى الفترة من يوم 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2020.



جدير بالذكر اعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان  عن دورات فى كيفية البحث عن وظيفة و تٱهيل و تدريب الذات  خلال هذا العام ، و لاقت هذه الدورات اقبال شديد من الطلاب ما جعلها مستمرة طوال العام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ . 



وتتضمن هذه الدورات كيفية البحث عن وظيفة  والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات إدارة التنمية البشرية، وعمليات اختبار الموظفين ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية والقيادة الفعالة لإدارة الموارد البشرية، وأساليب التواصل الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية والوصف الوظيفي، وأساليب التواصل الوظيفي، ومعايير قياس أداء الموظفين ودور تقييم الأداء في تطوير الموارد البشرية - إدارة الموارد البشرية فى ظل التحول الرقمى

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