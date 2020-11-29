مجلس الزمالك لم يحل.. تعليق صادم لـ نبيل الحلفاوي بعد عزل مرتضى منصور

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، علق فيها على قرار وزارة الشباب الرياضة بوقف مجلس إداراة الزمالك، ومجالس إدارات دمياط والشرقية والقاهرة لارتكاب هذه المجالس مخالفات مالية.





وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته على تويتر: « مجلس إدارة الزمالك لم يحل .. قرارات وزارة الشباب والرياضة توقفه وتستبعده بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة .. مسئولية أبناء الزمالك المخلصين التكاتف والوقوف مع ناديهم حتى لا يتأثر بالأحداث الطارئة إلى أن ينجلي الموقف وتستقر الأحوال».





وأ علنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي: