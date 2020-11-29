أخبار الفن.. أميرة العايدي تكشف تفاصيل النصب باسمها.. أحمد فهمي يتلقى رسالة قاسية بسبب شيكابالا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي.

يستمر الفنان أحمد فهمى في إثارة الجدل بعد التصريحات المسيئة لنجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي تعرض لحملة انتقادات كبيرة من جمهور النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي توج بها المارد الأحمر بثنائي مقابل هدف.





وانتقد عدد من النجوم موقف الفنان أحمد فهمي وكتب مصطفى حجاج تعليقًا على تصريح فهمي بخصوص شيكابالا، قائلا: "مش صح الأسلوب ده يا أحمد أنت فنان كبير، وبعدين مفيش حد أسياد على حد دى كورة مكسب وخسارة على الجميع، وشيكابالا لاعيب محترم، أنا أهلاوى، بس زى ما الأهلي بيكسب، الزمالك برده بيكسب".





رسالة حجاج جاءت تعقيبا على منشور منسوب لفهمى، قال فيها: "أنا بسحب أى كلمة قلتها عنك فعلًا، الستوري بتاعته حالا، حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشيلني من عنده، الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقي ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كده وتعمل كده، فك كدة ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".



