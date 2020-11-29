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فن

أخبار الفن.. أميرة العايدي تكشف تفاصيل النصب باسمها.. أحمد فهمي يتلقى رسالة قاسية بسبب شيكابالا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي.

يستمر الفنان أحمد فهمى في إثارة الجدل بعد التصريحات المسيئة لنجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي تعرض لحملة انتقادات كبيرة من جمهور النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي توج بها المارد الأحمر بثنائي مقابل هدف.

وانتقد عدد من النجوم موقف الفنان أحمد فهمي وكتب مصطفى حجاج تعليقًا على تصريح فهمي بخصوص شيكابالا، قائلا: "مش صح الأسلوب ده يا أحمد أنت فنان كبير، وبعدين مفيش حد أسياد على حد دى كورة مكسب وخسارة على الجميع، وشيكابالا لاعيب محترم، أنا أهلاوى، بس زى ما الأهلي بيكسب، الزمالك برده بيكسب".

رسالة حجاج جاءت تعقيبا على منشور منسوب لفهمى، قال فيها: "أنا بسحب أى كلمة قلتها عنك فعلًا، الستوري بتاعته حالا، حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشيلني من عنده، الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقي ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كده وتعمل كده، فك كدة ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".

نفت الفنانة أميرة العايدي امتلاهكا أي حسابات بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مشيرة إلى ان أحد الأشخاص دشن حسابا باسمها منذ فترة طويلة.

وقالت أمرة لـ"صدى البلد": يتواصل هذا المزيف للأسف الشديد مع عدد من الصحافيين والنجوم ويطلب منهم بعض الأمور الشخصية باسمى، وهو أمر مزعج للغاية ويضع اسمى على المحك.

وأضافت: علمت من بعض الأصدقاء أن هذا الحساب المزيف طلب من بعض الأصدقاء أرقام تليفونات، وخدمات في بعض الجامعات الخاصة، وبعض الاموال.

كشف الحساب الرسمي للفنانة دينا الشربيني، على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أنها قامت بعمل متابعة لـ زينة عاشور -زوجة عمرو دياب- وابناؤها الثلاثة (جانا وكنزي وعبدالله). 

وبتتبع الحسابات السابق ذكرها، تبين أن كلًا من «جانا وكنزي» أعادا متابعة دينا الشربيني، في ظل رفض الأم (زينة عاشور) وابنها «عبدالله»، ما يشير إلى أن «الشربيني» حاولت التصالح مع زوجة عمرو دياب، لكن الأخيرة رفضت هذا التصالح. 

ويرجح تصرف كلًا من دينا الشربيني، وزينة عاشور، الى الأخبار التي انتشرت حول أن الأخيرة تقف عائقًا أمام زواج عمرو دياب من أخرى بسبب الحقوق التي يكفلها لها القانون الإنجليزي كزوجة، باعتبار أنها حاملة لهذه الجنسية هي والهضبة. 

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، جديد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
ظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل إحدى الصالات الرياضية، ترتدي سترة كت باللون الاصفر وبنطال ليجن اسود وانتعلت كوتش ابيض، ورفعت شعرها للخلف، نال اعجاب متابعيها.

هنأ فنانو الوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية بالعودة إلى الرياض عقب رحلة علاج فى أمريكا، استغرقت ما يقرب من 6 أشهر، خضع خلالها لبعض العمليات الجراحية، ما جعل الأمر يتطلب بقاءه فى أمريكا تحت إشراف الأطباء، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره تركي، عبر حسابه الرسمي  بـ"تويتر".
وكتب عليه، "اسعدتني مشاعركم احبكم وانتم عائلتي الكبيرة والقوة الناعمة من المحيط للخليج كلكم قامات فنية عالية اكن لكم كل احترام وتقدير ... محبكم واخوكم".
وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته، منهم  جورج وسوف، عاصي الحلاني،اصالة،  نجوى كرم، ديانا حداد، أحلام، راغب علامة، ماجد المهندس، الإعلامي عمرو أديب وغيرهم من كبار نجوم الوطن.

شاركت الفنانة ايمي سالم جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمي سالم بإطلالة مثيرة، وهي ترتدي فستانا قصيرا أعلى الركبة باللون الاسود عاري الكتفين، ونسقت معة بقبعة أنيقة وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وكتبت ايمي سالم معلقة على صورتها قائلة: "الصمت صاخب بأبعاده الخاصة"‏‏‏ نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.
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