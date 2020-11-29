ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تضرب رقما قياسيا جديدا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:47 م
حسين الجسمي - بالبنط
حسين الجسمي - بالبنط العريض
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، 302 مليونًا و972 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقم قياسي جديد لها إذ حققت هذا الرقم خلال 3 أشهر ونصف الشهر فقط.
 
وتقول كلمات الأغنية «حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد». 

«حبيبي خدها ومني ليك .. مشتريك آه مشتريك .. فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك .. لو انا هوصفك اوصف ايه .. عُقد فُل ابيض وفيه .. قلب بيدلدق حنان .. مِـلكي بقى وانا أدرى بيه .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد». 

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما كانت حققت 284 مليونًا و433 ألف مشاهدة منذ عدة أيام.

وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن.. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".
 
وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمى تحقق 225 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 227 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 229 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 247 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لحسين الجسمي تحقق 262 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 284 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

صفقات الزمالك.. المثلوثي ينتظم في التدريبات.. وهذه قائمة الراحلين

أشرف صبحي: يحق لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة

زوجة عمرو دياب ترفض الصلح مع دينا الشربيني.. تفاصيل

الإفتاء توجه رسالة لـ شيكابالا: ركز في طريقك ولا تلتفت لأحد.. فيديو

شاهد| بعد تنمرها عليه.. الفنان أحمد بدير يفحم إعلامية كويتية على الهواء

سيفحصه طبيب عظام.. إصابة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم والعسل معا قبل النوم

أفضل طريقة لعمل التبولة سهلة وسريعة

طريقة فتح الاذن المسدودة بالشمع