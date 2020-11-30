عمود إنارة مكهرب.. مصرع طفل صعقا بكورنيش طرة.. صور

لقى طفل مصرعة صعقا بالكهرباء من عمود انارة بكورنيش طرة بالقاهرة.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغ بوفاة طفل صعقا بالكهربا اثر ملامسته عمود انارة بكورنيش طرة بالمعادى.





وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسياراة الاسهاف لنقل جثمان الطفل للمستشفى .





وعلى جانب اخر لقت فتاتان مصرعهما غرقا في ترعة المنصورية ونجحت قوات الانقاذ النهري بادارة الحماية المدنية بالحيزة في انتشال جثتيهما.





تلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور علي جثتي فتاتين طافيتين علي المياه في ترعة المنصورية، فور اخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة انتقال ضباط المباحث لفحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.





تبين من فحص العميد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز منشأة القناطر ان الفتاتين غرقتا اثناء الاستحمام في المياه، واشارت التحريات بقيادة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية ان الفتاتين كانتا بصحبة خطيبيهما ونزلتا الي المياه للاستحمام الا ان المياه جرفتهما لعدم اجادتهما السباحة ما ادي الي غرقهما.





اضافت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان خطيبي الفتاتين حاولا انقاذهما الا انهما لم يتمكنا من استخراجهما قبل ان تبتلعهما المياه وتم ابلاغ النجدة.





توجهت قوات الانقاذ النهري وتم الاستعانة برجال الضفادع البشرية الذين نجحوا في انتشال جثتي الفتاتين وتبين انهما تبلغان من العمر ٢٠ عاما، واشارت التحريات الي عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وان عدم اجادة الفتاتين السباحة وراء غرقهما، ويناقش فريق المباحث الشابين اللذان كانا برفقة الفتاتين لسماع اقوالهما حول الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



