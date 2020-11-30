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حوادث

مصدر عن فيديو الحادث المذاع على القناة الأولى: من أكتوبر الماضي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
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مصطفى الرماح
كشف مصدر أمنى حقيقة ما تناوله برنامج التاسعة مساء ًالذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى باستعراض فيديو عن وجود حادث سيارة بالشرقيه.

وأكد المصدر أن الواقعة قديمة منذ يوم ١٣ أكتوبر الماضى وتم ضبط أطرافها في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق آخر ، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، بجلب كمية كبيرة من بودر الحشيش الصناعى "المادة الفعالة لمخدرى الفودو والأستروكس" بواسطة أحد الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية أمكن ضبط الطرد البريدى "قادمًا من إحدى الدول الأجنبية عبر إحدى شركات الشحن السريع" ، وأسفر التفتيش عن ضبط "كمية من بودر الحشيش الصناعى المادة الفعالة لمخدرى الفودو والأستروكس وزنت 20 كيلو جرام".

وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم المذكور حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وضبط بحوزته (كمية لبودر الحشيش الصناعى المادة الفعالة لمخدرى الفودو والأستروكس وزنت 25 جرام) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (20,000,000) عشرون مليون جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
 
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