نادي الشمس أفضل هيئة رياضية في مصر

وتسلم د.أسامة أبوزيد درع الافضل في حضور كوكبة من مسئولي الرياضة بمصر.





جاء اختيار نادي الشمس للطفرة الكبيرة التي شهدها النادي في عهد المجلس الحالي منذ ثلاث سنوات وتحويل الشمس من نادي عادي هجره الأعضاء الي أفضل الأندية في مصر .





وحضر الحفل الكبير مجموعة من الشخصيات البارزة د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وإسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية ومجلس ادارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب ورؤساء الاتحادات الرياضية بجانب عدد من رموز الكرة منهم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي.





كما انتصرت الجمعية العمومية باتحاد الكرة على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية في تعديلات اللائحة التي تمت مناقشتها اليوم بحضور ٧٩ عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.





ورفضت الجمعية العمومية خلال الجلسة البند ١٢ المقترح من الخماسية والذي يجعل الأعضاء قاصرين على ٩٦ عضوا فقط، وبعد مناقشات طويلة استغرقت ساعة ونصف، تم التصويت على رفض المقترح والتصويت بالتعديل لزيادة عدد أعضاء الجمعية إلى ١٣٤ عضوا. كما انتصرت الجمعية العمومية في البند ٣٧ والخاص بالثماني سنوات التصاعدية التي كان تم وضعها من الخماسية بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي على من سبق لهم دخول مجلس الاتحاد، ولكن العمومية رفضته وصوتت على إلغاء الأثر الرجعي للبند وجعله فوريا منذ تطبيق اللائحة وإقرارها.