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أخبار العالم

تسبب في وفاة 409 آلاف.. الصحة العالمية تحذر من مرض بأفريقيا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:11 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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شريف سيد
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من ارتفاع الوفيات الناجمة عن الملاريا بسبب في أفريقيا بسبب تأثر الخدمات الطبية المقدمة بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد "كويد-19". 

وقالت منظمة الصحة وفق رويترز إن الملاريا تسببت في وفاة أكثر من 409 آلاف شخص على مستوى العالم، غالبيتهم من الأطفال في الدول الفقيرة بأفريقيا، العام الماضي، وهو ما سيزداد العام الجاري 2020 بسبب كورونا. 

وبسبب تدهور الخدمات الطبية المقدمة بفعل جائحة كورونا، من المتوقع أن ترتفع الوفيات بسبب الملاريا ما بين 20 ألف إلى 100 ألف حالة جديدة في قارة أفريقيا، معظمهم من الأطفال. 

وأضاف بيدرو ألسونسو، مدير برنامج الملاريا في المنظمة أنه من المتوقع أن تكون الوفيات الزائدة بسبب الملاريا أكبر من معدل الوفيات بسبب كورونا بشكل مباشر. 

ورصد تقرير المنظمة إصابة أكثر من 229 مليون إصابة بالملاريا في العالم خلال عام 2019.
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