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رياضة

أب وأخ كبير من أيام الناشئين.. محمد الشناوي يودع طبيب الأهلي برسالة مؤثرة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:21 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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مصطفى كرم
حرص محمد الشناوي  حارس مرمي النادي الأهلي، على توديع الطبيب الخاص للنادي الأهلي الدكتور خالد محمود بعد التقدم الاستقالة من منصبه كطبيب للنادي. 

كتب محمد الشناوي عبر خاصية استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام "‏بشكر الدكتور خالد محمود على تعبك معانا الفترة اللي فاتت دي كلها وحضرتك بالنسبالي أب وأخ كبير من ايام الناشئين، ربنا يوفقك الفترة اللي جاية ومن أحسن لأحسن ان شاء الله".. 

ووافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على استقالة الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي بالفريق الأول.

وكشفت  مصادر خاصة أن خالد محمود قد تلقى عرضا من أهلي جدة السعودي في شهر أكتوبر الماضي وعرض الأمر علي محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والذين رفضوا الأمر في البداية.


وقالت المصادر إن العرض المالي السعودي كبير جدا لذا وافق الخطيب علي مضض علي رحيل خالد محمود ولكن اشترط بعد إنتهاء فعاليات دوري أبطال افريقيا.

نجح النادي الأهلي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد اغلبه على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس،ليضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي. 


ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بدون حسين الشحات، الذي تأكد غياب عن المباراة التي تقام في العاشر من ديسمبر المقبل، بعد حصوله على الكارت الأحمر في نهاية مباراة نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت الجمعة الماضية.



وأهدر حسين الشحات فرصتين محققتين خلال مباراة الزمالك التي أقيمت أمس أمام الغريم التلقيدي الزمالك، الأولى في بداية المباراة، بعد انفراد من الجهة اليمنى، والثانية في كرة أمام مرمى محمد أبوجبل الفارغ سددها ارتدت من القائم الأيسر لأبو جبل.
أب وأخ كبير من أيام الناشئين.. محمد الشناوي يودع طبيب الأهلي برسالة مؤثرة
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