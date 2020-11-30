يعلن رقمه أمام الشعب.. رئيس فنزويلا: ضيفوني على الواتساب

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، شعبه إلى التواصل معه عن طريق تطبيق واتساب أو التليجرام، وذلك عقب الكشف عن رقم هاتفه.





وقال مادورو في خطاب إلى الشعب الفنزويلي: "اعتبارا من اليوم أنضم للكفاح من أجل الحق حول فنزويلا، وشعبنا عبر الواتساب والتليغرام.. مادورو ينضم للواتساب، مادورو ينضم للتليجرام".





وكشف مادورو عن رقمه هاتفه وأضاف: "هذا رقمي، 04262168871، أضفوني في مجموعاتكم".





واعلن المجلس الأوروبي عن تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا لمدة عام، حتى 14 نوفمبر 2021.









قال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، إنه "مدد نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد فنزويلا لمدة عام واحد ، حتى 14 نوفمبر 2021".









وبحسب البيان، فإن الإجراءات تشمل فرض حظر على الأسلحة والمعدات للقمع الداخلي ، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول على 36 فردًا مدرجين في القائمة في مناصب رسمية 'المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الديمقراطية، وسيادة القانون.









وفي نهاية يونيو، قام مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة المسؤولين الفنزويليين الخاضعين لعقوبات بسبب "دورهم في الإجراءات والقرارات التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا ''، مضيفًا إليها 11 اسمًا، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمسؤولين الفنزويليين.