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سيارات

بسبب عيب خطير.. لمبرجيني تستدعي 2831 سيارة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت الإدراو الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الامريكية  عن استدعاء طراز لمبرجيني أورو مودري 2019 ، 2020  بسبب  عيبق تصنيع محتمل في تسرب للوقود الامر الذي قد يؤدي إلى اشتعال حريق في السيارة



كما كشفت الإدارة الامريكية أن لمبرجيني ستقوم باستبدال خط الوقود والموصل السريع لطرازات اوروس موديل 2019 ، 2020 ، وتتحمل كافة التكاليف .، واكدت الشركة ان عدد السيارات المستدعاه من طراز لا مبرجني أوروس ما يقرب من 2832

ولكن استطاعات لامبرجيني أن تحقق نجاح كبير بفضل طراز أوروس في الأسواق العالمية ، إذا انها تمكنت من بيع 8205، وحدة عام 2019 ، على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير جدا على العلامة الإيطالية أنها ستحقق مبيعات جيدة لطراز أوروس في عام 2020 كذلك.

ولم تنكر لمبرجيني أن طراز أوروس غير معرض لعيوب التصنيع وتعهدت بإصلاح الخلل الذي تم اكتشافه في أسرع وقت ممكن.
وتستتدعى لامبرجيني حاليا 2831 سيارة أوروس بسبب خلل خطيريأتي ذلك بعدما تم استدعاء في شهري مارس وأكتوبر الماضيين طراز لمبرجيني أفينتادور SVJ بسبب مشكلتين مختلفين.


حيث قامت  الأولى باستدعاء 26 سيارة فقط وذلك بسبب وجود عطل في مقابض الأبواب الداخلية، فيما الاستدعاء الثاني كان بسبب احتمال انهيار مفصل ذراع التعليق وتم 3 سيارات فقط يوجد بها هذا العطل.
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