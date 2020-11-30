ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده.. تفاصيل انفصال بن ستيلر عن زوجته

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
يحل اليوم 30 نوفمبر 2020 عيد ميلاد الفنان بن ستيلر.

وكان الممثل بن ستيلر، وزوجته كريستين تيلور قد أعلنوا إنهما قررا الانفصال بعد زواج استمر 18 عاما.

وقال الزوجان في بيان مشترك"بحب واحترام كبيرين متبادلين و18 عاما قضيناها معا كزوجين اتخذنا قرار الانفصال، وستظل أولويتنا تربية أولادنا كأبوين متفانين وأوثق الأصدقاء. ونرجو من وسائل الإعلام احترام خصوصيتنا في هذا الوقت".

واشتهرت تيلور بدور الابنة المراهقة مارسيا برادفي في (ذا برادي بانش موفي) في 1995 وظهر الاثنان معا في أفلام كثيرة من بينها(تروبك ثاندر) و(ميت ذا بيرنتس).

يذكر أن تزوج الاثنان في عام 2000 ولهما طفلان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كل سنة وانتي طيبة وسعيدة.. عبير صبرى تهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها.. شاهد

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج ندى بسيوني

في عيد ميلاده.. تعرف على عمر محمد حماقي

ترشيحاتنا

هشام ماجد لـ أمير مرتضى منصور: شكرا لكل اللي قدمته

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

بسبب هجوم كلب مفترس.. طفل 5 أعوام يصارع الموت بعد تعرضه لإصابات قاتلة

أخبار التوك شو.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة بعد قرار حل مجلس الزمالك.. وأول رسالة من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك إلى جماهير النادي

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة بول ووكر

نصبت على فريق كرة قدم.. عروس تنفذ عملية احتيال كبرى لإقامة زفاف فخم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تجاهل الأطباء أعراضها 15 مرة.. السرطان ينهي حياة شابة في مقتبل العمر

علامة جديدة في الأنف.. إنذار مبكر للإصابة بفيروس كورونا

بسبب اضطراب وراثي نادر.. طفلة رضيعة لا تبكي أبدًا وتبتسم في كل حالاتها.. شاهد