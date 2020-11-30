الصحف الإماراتية: مخطط إخواني شيطاني في ليبيا.. تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلي إلى السودان.. وانطلاق أولى عمليات الشحن الكبيرة للقاح كورونا

الصحف الإماراتية:

*مخططات شيطانية تركية في ليبيا

*تفاصيل زيارة وفد إسرائيلي عسكري إلى السودان

*أول رحلة شحن كبرى لنقل لقاح كورونا





سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة.





ومن الامارات، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعًا للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد، ما يهدد استقرار المنطقة برمتها.





وفي السودان، أكد المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، الأنباء التي تحدثت عن أن وفدًا إسرائيليًا زار الخرطوم أخيرًا. وقال الفكي لوسائل إعلام سودانية، إن الزيارة التي جرت الأسبوع الماضي «كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة وليست سياسية»، وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي شخصيات عسكرية في السودان.





ومن لبنان، فيما لا يزال الانسداد الكلّي حاكمًا مسار تأليف حكومة لبنان، والتواصل حوله مقطوع بين الشريكين فيه، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، فرض الحضور الفرنسي المتجدّد، نفسه، بندًا أوّلًا على جدول المتابعات الداخليّة، من بوّابة الخطوة اللافتة بالدعوة إلى مؤتمر لدعم لبنان، يوم الأربعاء المقبل.





وإلى ليبيا، في الوقت الذي يرحب فيه أغلب الليبيين بالخطوات الملموسة التي يقطعها الفرقاء السياسيون على طريق الحل السياسي والمصالحة الوطنية، وطي صفحة حرب السنوات العشر، تسعى تركيا وقطر، ومن ورائهما قوى التطرّف، وأمراء الحرب إلى عرقلة تلك الخطوات، من خلال المزيد من المناورات التي تصب في اتجاه إفشال المساعي الداخلية والخارجية لتجاوز الأزمة.





واليمن، ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة جديدة في جنوبي الحديدة راح ضحيتها سبعة مدنيين على الأقل فيما جرح عشرة آخرون عندما استهدفت إحدى القرى في مديرية الدريهمي.





ودوليا، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأحد تشكيلة فريق الاتّصال الخاص به في البيت الأبيض، والذي سيكون مكونا من السيدات فقط، وهو ما وصفه مكتبه بأنه الفريق الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد.





وحول لقاح كورونا، انطلقت أولى عمليات الشحن الكبيرة للقاح فيروس كورونا المستجد، الذي أنتجته شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5 الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة لمجلس النواب واتخاذ ما يلزمه من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب، فيما قال رئيس المجلس عقيلة صالح: «إن المسارات الموازية، تحاول إفشال الحوار الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية، منبهًا البعثة إلى هذه المحاولات»، في حين أعلن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة عن ترحيبه بنتائج اجتماعات النواب بمدينة طنجة المغربية، والاتفاق على عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين أن الفجوات فى عمليات التمويل أدت إلى تقويض الجهود الرامية إلى الحد من انتشار مرض الملاريا، خاصة فى القارة الأفريقية، حيث من المتوقع أن يتسبب أيضا مرض كوفيد19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى حدوث نكسات أخرى.



