تحديد موعد وإجراءات وشروط التقدم لإمتحانات الطلاب المصريين في الخارج

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية بأن المكتب الثقافي التعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية برئاسة دكتور عمرو عمران أعلن عن بدء إستلام ملفات التقدم لإمتحانات (أبناؤنا بالخارج) تربية وتعليم والأزهر الشريف بمكتبي الرياض وجدة إعتبارًا من يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 إلى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ويشترط حجز موعد مسبقًا من على الموقع الرسمي للمكتب الثقافي المصري بالرياض www.ecbrsa.edu.eg، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من إنتشار جائحة كورونا والأخذ بالإجراءات الإحترازية.





وأوضح الدكتور عمرو عمران الملحق الثقافي بالسعودية أنه سيتم تحديد مواعيد مأموريات أعضاء المكتب الثقافي للمناطق التابعة لمكتب الرياض وجدة لإستلام ملفات التقدم من أولياء الأمور في وقت لاحق.





وأشار نائب رئيس الإتحاد إلى أنه بقدوم الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية دكتور عمرو عمران للمملكة العربية السعودية أصبح للمكتب الثقافي دور واضح من اللحظة الأولى من ناحية أهتمام الملحق الثقافي بجوار الجانب التعليمي بالنواحي العلمية حيث بدأ منذ أيام بزيارة لهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية والمكتب الثقافي المصري بالسعودية ضمن سبل التعاون في المجالات التربية والعلمية والثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كما ينتوي الملحق الثقافي رئيس البعثة التعليمية دكتور عمرو عمران خلال الأيام القادمة بزيارة عدد من الجامعات ومراكز البحوث العلمية بالرياض وباقي مدن المملكة .





واختتم حنفي انه بدى واضحًا أيضًا أهتمام الملحق الثقافي المصرية بالسعودية بالنواحي الثقافية بعمل أول نشاط ثقافي منذ أيام بعمل أمسية شعرية تحت مسمى "لقاء الأشقة" بحضور شعراء مصريين وسعوديين وسودانيين على ان تتوالى الأنشطة الثقافية وفق جدول محدد طول السنة

ووضح ايضًا أهتمام الدكتور عمران أن من ضمن أولويات المكتب الثقافي أن يكون التعامل مع المكتب إلكترونيًا وفقًا لمواكبة تطور العصر خلال الفترة المقبلة .