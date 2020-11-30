صباح البلد يحيي ذكرى ميلاد رياض السنباطى.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد، إن القوى الناعمة لها دور مهم للغاية فى الوطن العربى والعالم أجمع، لافتة إلى أن الأغاني الوطنية وسيلة لكل مواطن لكى يعبر عن بلده،مشيرة إلى أن القوى الناعمة تعبر عن بلدنا من خلال اللحن والموسيقى والفنان الذى يغنى.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد،أن الفنان رياض السنباطى رمز نفتخر به من احد رموز القوى الناعمة، مشيرة إلى أنه تحل اليوم الاثنين 30 نوفمبر ذكرى ميلاده .





ويحل اليوم الإثنين 30 نوفمبر، ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير رياض السنباطي، الذي يعد واحدا من أهم صناع الموسيقى في عالمنا العربي، فقد أسس مدرسة خاصة به، وكان تعاونه مع كوكب الشرق أم كلثوم بمثابة جواهر ثمينة في تاريخ الموسيقى العربية.





وقال السنباطي، في لقاء مع إحدى القنوات الكويتية: "أول أعمالي اللحنية مع أم كلثوم، كان لحنين هما من كلمات الأستاذ أحمد رامي "يا طول عذابى واشتياقى ما بين بعادك والتلاقى"، "لما أنت ناويه تهاجريني، أومال دموعك كانت ليه".





وأضاف السنباطي: "أول لحن كان لأم كلثوم في فيلم "دنانير"، ولحنته على إن أم كلثوم تغنيه ومحصلش نصيب إنها تغنيه لأسباب لا أعلمها، وبعدها راح لمطرب تاني يغنيه في الفيلم اسمه عبده السروجي، فالجمهور تجاوب معاه في العرض، وبعدها أم كلثوم حست إن اللحن محقق نجاح مع الجمهور، راحت مسجلة إسطوانة باللحن، وكان أول مرة تسجل حاجة ليا بصوتها.





وتابع السنباطي: "أول مقابلة فعلية مع أم كلثوم، كان عمري وقتها 13 سنة، في وقت الفجرية في تمام الساعة الخامسة والنص صباحًا، بإحدى محطات القطار.. وكان والدي مطربًا وكنت بغني معاه، وأم كلثوم كانت في فرح بقرية، وإحنا كنا بنغني في فرح بقرية بجوار منها، وخلصنا الفرح في نفس التوقيت، وتقابلنا في المحطة، وكنا منتظرين القطار، وكنا وقتها في الشتاء، وفجأة لقيت والدي بيقولي (شايف يا رياض.. أم كلثوم أهي)، وراح والدي يسلم على أبوها الشيخ إبراهيم، وهي اتقدمت ليا وسلمت عليا، وده كان أول لقاء يجمعني بها".



