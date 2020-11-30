ضبط أكثر من 2 طن زيتون مخلل منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها فقد أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإداره بشن حملة تموينية علي المصانع والمحال التجارية وأسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين كالآتي:-

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تحرير محضر جنح ا د ط ضد أصحاب مصانع المخللات بالمنطقة الصناعية Cy بالمدينة وذلك لحيازته زيتون مخلل منتهى الصلاحية ، وتم التحفظ على عدد ١٤ برميل زيتون مخلل منتهى الصلاحية بكل برميل ١٥٠ كيلو زيتون بإجمالي ٢طن و٢٥٠ كيلو زيتون على ذمه المحضر.

كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧.

كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية

وعلي جانب أخر فقد كلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دورلجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلي المحال التجارية والمقاهى والكافتريات للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامه الواقية ومراعاه المسافات البينية حرصًا علي سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدةينه ديرب نجم بحملات مكبرة على المقاهي والكافيتريات بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة بحضور قسم الإشغالات برئاسة المركز وأسفرت الحملة عن المرور على كافيه بقرية منشأة صهبرة وتم مصادرة عدد ( ٣ ) شيشة كما توجهت الحملة لكافيه بقرية قرموط صهبرة وتم مصادرة عدد ( ١٣ ) شيشة وبالمرور على كافيه بقرية الهوابر تم مصادرة عدد ( ١١ ) شيشة

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حمله علي الكافتريات والمقاهي وأسفرت عن ضبط (٢٤شيشه) من كافتريات ومقاهي مخالفه بنطاق الوحده المحلية بقريه النصر بالملاك وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.