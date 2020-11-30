يترك أثرا سلبيا.. شاهد استشارى أطفال تحذر الأمهات من أسلوب التخويف والترهيب

حذرت الدكتورة جينا البطريق، استشارى الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالمركز القومى للبحوث، من التعرض المستمر للتيلفزيون والآى باد لأى طفل أقل من 3 سنوات، مؤكدة أنه ممنوع على أى طفل أقل من 3 سنوات مشاهدة التيلفزيون أو التفاعل مع أى تيلفون أو أى باد، وبعد اتمامه الثلاث سنوات يسمح له بنصف ساعة فقط من مشاهدة التيلفزيون لأنها تجعل الطفل مشتت وحركى.





وأضافت جينا البطريق، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن تأثير الشاشات على خلايا المخ بدون هدف أو مبرر تؤثر على عقلية الطفل، موضحة أنه يجب تسلية وقت الطفل من خلال اللعب بالمكعبات وادارك والتفاعل مع الأشياء الملموسة والصور.





وتابع أنه يجب طوال الوقت التفاعل مع الطفل والخروج لمكان مفتوحة واللعب معه، للتعرف واكتشاف على أعراض التوحد لدى الطفل فى البداية لكى يتم علاجه بسهولة ويسر، منوهة أنه يجب التركيز مع الطفل والتواصل معه بشكل مستمر والتحدث معه باستمرار.





وأشارت إلى أن مخ الطفل يجمع ويركز فى الكلام الذى تتحدث معه فيه الام، مؤكدة أن أسلوب التخويف والترهيب الذى تتبعه بعض الأمهات فى تربية الأطفال تترك أثر سلبى كبير جدًا على نفسية الطفل، ولذلك يتم دمج أولياء الأمور فى كورسات إرشاد أسرى لمعرفة المطلوب والواجبات التى عليه، لأن أول 3 سنوات فى حياة الطفل هى الأساس.





وأضافت أن هناك أساليب كثيرة جدًا لتربية الأبناء من خلال الرسم والألعاب والعرائس، مما يساعد على زيادة ادراك الطفل ويتجاوب مع المجتمع المحيط به.



