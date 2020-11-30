50 ماكينة تحصيل إلكتروني من بنك مصر لمياه أسيوط عن طريق الكروت

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، مسئولى بنك مصر بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة فى إطار إجراءات توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة وبنك مصر، لتدعيم مراكز خدمة العملاء وسيارتي خدمة العملاء المتنقلة بعدد 50 ماكينة تحصيل الكترونى posmachine كمرحلة أولى من مراحل التعاون المبرم فى البروتوكول لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونية اللازمة لإنهاء إجراءات الخدمات المقدمة من شركة مياه أسيوط لأبناء المحافظة من خلال "المحفظة الإلكترونية".





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تفعيل الحكومة الإلكترونية والجاهزية لتفعيل التحصيل عن طريق الكروت.



