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أخبار البلد

مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO9001:2015 لإدارة نظم الجودة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
هنأ الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتيازها بنجاح التفتيش الدوري لتجديد اعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015 معربًا عن ثقته في الكوادر العاملة بالشركة وقدرتهم على العمل في كافة الظروف بكفاءة عالية تؤكدها الاعتمادات التي تحصل عليها الشركة بجدارة. 

وأكد المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تحرص كل الحرص على تلبية كافة متطلبات جهات الاعتماد وتجديد الاعتمادات بجدارة واستحقاق دون تهاون في أي من الإجراءات الفنية في إطار من الالتزام التام بتقديم أعلى معايير الخدمة الفنية بأعلى مواصفات الجودة التي تمثل عنصر الجذب الأول للعملاء.

وقد تم إجراء التفتيش على جميع أنشطة الشركة دون وجود أية ملاحظات ما أسفر عن تجديد اعتماد ISO 9001:2015 الممنوح لشركة مصر للطيران للصيانة. 

وأشاد المفتشون بالالتزام التام بجميع مواقع شركة مصر للطيران للصيانة بتحديثات نظم إدارة الجودة على مستوى الأفراد والتكنولوجيا المستخدمة والمنشآت. 

يذكر أن أول اعتماد ISO 9001 حصلت عليه شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية كان منذ 13 عاما ً في عام 2007 ويتم تجديد الاعتماد من خلال التفتيشات الدورية على الشركة.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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