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مرأة

نتائجها فعالة ومجربة .. 3 رجيمات سهلة وسريعة لإنقاص الوزن

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
برجيم سريع وسهل لإنقاص الوزن يمكنك فى وقت قصير جدا التخلص من وزنك الزائد  وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون ونسف الكرش
إليك 3 رجيمات وخطتها لـ 7 أيام يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي أختارى منها مايناسبك.

الرجيم الأول

الإفطار 8 صباحًا..

بيضة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان

الغذاء

3 ملاعق أرز + طبق كوسه مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى

أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية

أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة  + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة


العشاء ..

ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم

الرجيم الثانى


الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

كوب شاى بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب من بذور الكتان


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 ثمرة فاكهة

الرجيم الثالث

الإفطار ..


3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة

الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة
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