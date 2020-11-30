نتائجها فعالة ومجربة .. 3 رجيمات سهلة وسريعة لإنقاص الوزن

برجيم سريع وسهل لإنقاص الوزن يمكنك فى وقت قصير جدا التخلص من وزنك الزائد وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون ونسف الكرش
إليك 3 رجيمات وخطتها لـ 7 أيام يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي أختارى منها مايناسبك.
الرجيم الأول
إليك 3 رجيمات وخطتها لـ 7 أيام يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي أختارى منها مايناسبك.
الرجيم الأول
الإفطار 8 صباحًا..
بيضة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان
الغذاء
3 ملاعق أرز + طبق كوسه مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى
أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية
أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء ..
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم
الرجيم الثانى
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة
الرجيم الثالث
الإفطار ..
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
بعد ساعة ..
ثمرة فاكهة
الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد 4 ساعات ..
كوب من القرفة
قبل العشاء
2كوب ماء
العشاء ..
ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة