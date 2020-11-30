يدعم 7 حالات.. صحة النواب توافق على إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.. ورئيس اللجنة: 6 موارد لدعم الصندوق..بينها طوابع على مصروفات التعليم الخاص وتراخيص السيارات

العمارى:

طابع بقيمة 50 جنيها على مصروفات المدارس الخاصة و100 جنيه بالجامعات الخاصة والدولية





صحة البرلمان:

الصندوق يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة









وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات فى ضوء مقترحات أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع.





ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تعديل نص المادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة والخاصة لتحديد موارد الصندوق، حيث وافقت اللجنة على إضافة 6 بنود لموارد الصندوق، أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.





كما أقرت اللجنة أيضا استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، فضلا عن فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.





وأعلنت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، موافقتها على تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.





وعدلت اللجنة تعديل نص البند رقم 2 من نفس المادة والذى يقضى بتحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندق، وقررت اللجنة تعديل النص ليصبح 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.





كما تمت إضافة مادة مستحدثة بنهاية مشروع القانون تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.





النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أكد أن إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وخصوصا في مجال القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.





وأوضح العماري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتم تمويل الصندوق عن طريق فرض طابع بقيمة 50 جنيها على مصروفات المدارس الخاصة و 100 جنيه على الجامعات الخاصة والدولية، مشيرًا إلى أنها نسبة ضئيلة لن تؤثر على المواطنين في شئ، كما انها تفرض على أصحاب الدخول الجيدة، ولخدمة الصالح العام.





في السياق ذاته، أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون من المقرر أن يتم عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة.





وأضاف النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه كان هناك خلافًا حول موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لكن تم الاستقرار على 6 موارد للصندوق.