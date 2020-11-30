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أخبار البلد

حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة: إطلاق مبادرة صيادي مصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوي العاملة العديد من الأخبار المهمة ،حيث قام محمد سعفان وزير القوى العاملة في بداية الأسبوع بإطلاق مبادرة "صيادي مصر"  وقام بزياراتهم في بحيرة مريوط ، والبحر الأحمر ،  واطمأن على أحوالهم المعيشية، واطلع علي مشاكلهم الأساسية   

 وذلك  للبدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

كما سلم الوزير 60 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة فى شركات القطاع الخاص ، و100 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة ، وشهد أسبوع السلامة والصحة المهنية بمحافظة البحر الأحمر ، وحضر الاجتماع الثاني عبر تقنية (زووم) للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر .

وقال سعفان: إنه تم تعيين 16 ألفا و113 شابا ، منهم 138 من ذوي القدرات الخاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية وجنوب سيناء والإسماعيلية وقنا.

كما قامت مكاتب التمثيل العمالي في كل من الأردن، والكويت والسعودية ، بتحويل 13.2 مليون جنيه مستحقات 432 عاملا مصريا غاطروا الأردن، وتحصيل 192 ألف جنيه لورثة متوفي ، و303 آلاف جنيه، والاطمئنان علي 2000 عامل مصر بشركة العود  بالرياض بالمملكة العربية السعودية  . 

 أوضح مظهر بسيوني مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة في تقريره للوزير ، أنه ورد على بوابة الشكاوي الإلكترونية الحكومية 304 آلاف و 734 شكوى خلال الفترة المحددة بالتقرير ، تم الرد علي 296 ألفًا و 752 شكوي منها  مباشرة من خلال فريق العمل التابع للإدارة ، والتي يتعلق معظمها بالعمالة غير المنتظمة ، كما تم تحويل 2346 شكوى أخري إلى الإدارات المركزية المعنية لبحثها .

وأضاف أن مؤشر آداء الوزارة في الرد على الشكاوى ارتفع إلى نسبة تتراوح بين 95 % إلى 97 % خلال تلك الفترة ، لافتا إلي أن الشكاوى التى وردت للوزارة عبر بوابة الشكاوى الحكومية في عام 2019 كانت 6153 شكوى فقط ، وفى عام 2018 ورد 1365 شكوي .


حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة: إطلاق مبادرة صيادي مصر
حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة: إطلاق مبادرة صيادي مصر
حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة: إطلاق مبادرة صيادي مصر
حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة: إطلاق مبادرة صيادي مصر
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