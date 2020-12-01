برلمانية: التوثيق المصري الفلسطيني مهم حتى لا يضيع حق تقرير المصير

قالت النائبة، داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر والتي التقى فيها الرئيس السيسي تأتي فى إطار التطورات التي شهدتها المنطقة فى الوقت الحالى، لافتة إلي أن القضية الفلسطينية تحملها مصر على عاتقها منذ اليوم الأول.









وتابعت: وعلى الرغم مما يتردد حول أن مصر أول دولة عربية مضت اتفاقية السلام مع إسرائيل إلا أن هذه الاتفاقية أتت بهدف الحفاظ التام على حقوق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنه منذ عقود مضت منذ توقيع إتفاقية السلام لم يحدث على الإطلاق أي تطبيع مصري إسرائيلي، وهذا ناتج عن أن الشعب المصري مؤمن بالقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين فى دولة مستقلة.









وأشارت " يوسف " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن الأمس و اليوم وغدًا سنظل نتحدث عن الدولة المصرية والشعب الفلسطيني ،لافتة إلى أن هناك الكثير من الساسة الغربيين ما زالوا يتحدثون عن حل الدولتين، وهذا هو الإطار المهم بشأن هذه الزيارة، مشيرة إلى أن التوثيق المصري الفلسطيني سيكون في غاية الأهمية فى الوقت الحالي حتي لا تضيع القضية الفلسطينية ولا يضيع حق تقرير المصير للفلسطينيين.









وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية أنه نُشر على أحد المواقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحضر لزيارة رسمية لمصر وهذا دور مصر المهم الذي تلعبه فى ظل كل هذه التطورات التي تحدث علي الساحة، حتي لا يضيع الهدف الرئيسي من القضية الفلسطينية وهو حقها فى دولة مستقلة، مشيرة إلى أهمية التنسيق المصرى ودوره الريادي فى تنظيم الزيارتين.









جاء ذلك بعد زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة مساء أمس الأول ولقائه بالرئيس السيسي لبحث سبل دعم التعاون المشترك.





وأشار السفير الفلسطينى، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضى دولة فلسطين التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.









وأشاد السفير بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتى تقف بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.