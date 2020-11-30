خالد عبد العال يهدي درع محافظة القاهرة إلى الخشت.. صور

أهدى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، درع المحافظة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده المبذولة في تفعيل دور الجامعة المجتمعي والمساهمة في التنمية المستدامة، إلى جانب دوره في النهوض بالقطاع الطبي للجامعة والعملية الأكاديمية والتعليمية والبحثية.





وقال اللواء خالد عبد العال، إن جامعة القاهرة لها دور فعال في تقديم خدمات مجتمعية كبيرة للمجتمع المصري عامة، ولمحافظة القاهرة خاصة، من خلال منشآتها وصروحها الطبية التي تمثل إضافة كبيرة للمحافظة بما تضمه من كفاءات علمية تقدم خدمات طبية تتماشى مع أعلى المعايير الطبية العالمية.





وأضاف محافظ القاهرة، خلال مشاركته بمجلس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة لها بصمة في جميع أنحاء العالم، ويمثل أساتذتها وخريجيها نماذج تدعو للفخر بالعديد من المناصب المرموقة في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تمثل بيتًا للخبرة في جميع المجالات.





يذكر أن محافظ القاهرة عقد اجتماعًا تنسيقيا، صباح اليوم الأحد، مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مصر الرقمية"، وذلك لمناقشة التطوير المؤسسي للمحافظة في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لتهيئة المحافظة والمديريات التابعة لأعمال التحول الرقمي، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال.





وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عملية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لديوان عام المحافظة والمديريات التابعة، مشددًا على أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية للمواطنين، بالسرعة والجودة ومستوى الكفاءة المناسبة، مع التصدي لكل أوجه الانحرافات أو الفساد في منظومة العمل الحكومى بالمحافظة.





وخلال الاجتماع استعرضت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي خطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لاسيما الخدمية منها، مؤكدة على حرص القيادة السياسية على تطوير الجهاز الإداري للدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمي ومفاهيمه بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي، ويعظم من رضاء المواطنين.





وكشفت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي عن تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية في مجال أساسيات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظة في إطار مبادرات الثقافة الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات.





وأوضحت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي على وجود تعاون فعال بين الوزارة والمحافظة لتطوير منظومة عمل المحافظة من خلال تعزيز الثقافة الرقمية ودعم الشمول الرقمي لمواطني المحافظة بما يساهم في الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، معلنة إطلاق مبادرة شباب مصر الرقمية لتأهيل حديثي التخرج للوظائف الرقمية الجديدة.